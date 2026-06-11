Чоловік застукав свою дівчину у ліжку з 19-річним сином: його вчинок шокував усю країну

Леві Хілтон і Джессіка Те Хуйя / © Daily Mail

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В Австралії чоловік застукав свою 38-річну партнерку у ліжку із 19-річним сином. Він зняв інтимний момент на відео та опублікував все у соцмережах.

Про це пише dailymail.com.

Будівельник Леві Хілтон застав свою 38-річну партнерку Джессіку Те Хуйя та сина-підлітка Лоренцо від попередніх стосунків, який спить поруч з нею. Він зняв цей момент на відео. А згодом поділився цими кадрами зі своїми 6000 підписниками в Instagram.

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На відео він кричить на жінку: «Ти займаєшся сексом з моїм сином?»

Відео швидко стало «вірусним» в Австралії і люди почали його активно обговорювати. Дехто зазначив, що це може бути постановкою заради популярності. Але всі його «герої» це заперечили.

Джессіка розповіла, що після публікації відео вона стикнулась із хвилею хейту. Із Леві вона вирішила порвати, натомість з його сином стосунки продовжуються.

«Його син заступався за мене і став більшим чоловіком, ніж будь-коли буде його батько», — сказала вона.

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Лоренцо ж розповів журналістам, що йому ніколи не подобалось, як його батько ставився до Джессіки.

Леві Хілтон ж опублікував у Мережі скриншоти переписок із колишньою та своїм сином. Так, хлопець зазначив, що кохає свою дівчину і просить батька не робити ще гірше.

Тепер Леві заявив, що не шкодує про свій вчинок: «Я був повністю приголомшений ситуацією, яка миттєво перевернула моє життя. Це було шокуюче, приголомшливо, і я ніколи не міг бути до цього емоційно готовий».

Нагадаємо, пара влаштувала інтимне шоу в літаку і поплатилася за це.

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