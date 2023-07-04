Чоловік засунув пеніс у мурашник, щоб збільшити його: чим усе закінчилося (відео)

Він вдався до доволі жорсткого метода.

У Таїланді чоловік засунув свій пеніс у мурашник, щоб збільшити його.

Про це пише thethaiger.com.

Також він думав, що це чудовий засіб від еректильної дисфункції.

Втім, усе пішло не за планом, оскільки відео, яке розповсюджується в соціальних мережах, показує момент жалю, коли він витягує свій статевий орган назад з гнізда і хутко струшує з нього мурах. Також він поливав їх водою, оскільки вони почали кусати.

Чоловік повідомив, що "в результаті його укушений мурахами пеніс сильно набряк".

Деякі онлайн-коментатори також підтвердили, що укуси мурах можуть забезпечити "гомеопатичне полегшення чи ліки від еректильної дисфункції".

Втім, доктор Сорранай Онван із клініки краси у північній провінції Чаїнгмай сказав, що це не так.

Він зазначив, що люди повинні обирати більш відповідні методи лікування еректильної дисфункції, зокрема ліки чи навіть хірургічні втручання.

Лікар додав, що укуси мурах можуть спричинити подальші ускладнення у вигляді дерматиту чи інфекцій.

Нагадаємо, нещодавно чоловіку довелося ламали молотком замок на пенісі. Він розійшовся з коханою, яка забрала ключ.

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