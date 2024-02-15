Чоловік засунув собі в ніс рекордну кількість сірників: відомо скільки

Мешканець Данії встановив світовий рекорд за кількістю сірників у носі.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

39-річний Пітер фон Танген Бусков засунув у ніздрі 68 сірників. Він – перша людина, яка встановила цей рекорд. Щоб отримати його, йому потрібно було набрати щонайменше 45 балів.

"На диво, це не дуже боляче", - сказав він. "У мене досить великі ніздрі та досить еластична шкіра. Я впевнений, що це дуже допомогло".

Пітеру, який працює у сфері ділового адміністрування і планує незабаром відновити викладання соціальних наук у середній школі, спала на думку ідея спробувати виконати це завдання після роздумів про різні "кумедні рекорди", яких він міг би досягти.

Він визнає, що ця ідея була "трохи випадковою", оскільки раніше у нього ніколи не виникало бажання вставляти предмети в ніс, навіть коли він був дитиною.

Пітер фон Танген Бусков / Фото: guinnessworldrecords.com

Пітер каже, що його ніздрі були на максимальній потужності при 68 сірниках, але він не виключає можливості продовжити свій рекорд у майбутньому: "Для мене збільшення потужності потребуватиме деякого тренування, або, можливо, мій ніс виросте в міру того, як я старітиму".

Пітер, який виріс на книгах рекордів Гіннеса, дуже радий, що встановив власний світовий рекорд.

Він додав: "Я завжди намагаюся шукати цікаві та незвичайні сторони життя. Є так багато дивовижних речей, які можна випробувати, побачити або зробити, якщо ми залишимося відкритими для цього. Я сподіваюся, що цей дивний маленький рекорд зможе нагадати людям, що не варто забувати трохи пограти, і, можливо, надихне інших встановити рекорд самостійно".

Зараз Пітер подумує про спробу встановити інший тип рекорду, який, як і його нинішній, містить засовування речей в лицьовий отвір: швидке харчування. Однак, щоб досягти успіху, він визнає, що йому знадобиться ще трохи практики: "Ми із сином спробували декілька з них, але жоден із нас не наблизився до рекордних результатів… Поки що".

Нагадаємо, чоловік, який 8 років будував Ейфелеву вежу із сірників, нарешті встановив рекорд після скандалу. Судді змінили свій вердикт.

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