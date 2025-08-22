Чоловік затіяв ремонт гаража і знайшов прихований скарб (фото)

Ремонт / © pexels.com

Американець, перебудовуючи власний гараж, натрапив на несподівану знахідку. В одній зі стін він помітив цеглу, яка виявилася фальшивою. Усередині був сховок з монетами, залишений попереднім власником.

Цим чоловік поділився на Reddit.

Чоловік розповів, що під час демонтажу стіни, плануючи розширити приміщення, помітив дивну цеглину. Коли він її зламав, назовні посипалися акуратно запаковані пачки монет різного номіналу та років карбування. Серед них трапилися справжні раритети, які можуть коштувати від сотень до тисяч доларів.

«Я знайшов у своєму гаражі фальшиву цеглину, всередині якої попередній власник сховав купу монет», — написав американець у своєму пості.

Публікація швидко стала вірусною, набравши понад 15 тис. реакцій. Коментатори зазначили, що серед монет можна побачити екземпляри 1940-1960-х років, які становлять цінність для нумізматів та можуть принести чималий прибуток на аукціонах.

Знайдені у цеглині монети / © reddit

Реакція користувачів

У коментарях люди активно ділилися враженнями від історії:

«Епічна знахідка! Відокрем усі монети за номіналом — однодоларові, пів долара, четвертки та 10-центові. Монети 1964 року та старші — це на 90% срібло, вони вартують пристойних грошей»;

«Ти натрапив на справжню піратську скриню зі скарбами»;

«Звернися до місцевого нумізмата — він допоможе правильно оцінити монети. Не неси їх до ломбарду і не продавай лише за ціною металу»;

«Час обшукати весь будинок».

Нагадаємо, пара з Великої Британії випадково виявила скарб XVII століття під час ремонту на своїй фермі — близько 100 монет часів першої англійської громадянської війни. Монети, серед яких виявилися і золоті, були заховані в керамічному горщику.