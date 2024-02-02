Чоловік завдяки кепському дню на роботі розбагатів на 100 000 доларів

Мешканець Меріленда, США, розповів, що через "кепський день" він купив лотерейний білет, щоб підняти собі настрій, і в результаті виграв приз у розмірі 100 000 доларів.

Про це пише mdlottery.com.

"У мене був жахливий день на роботі", - сказав гравець. "Я подумав, що лотерейний білет може змінити мій настрій".

Чоловік купив квиток із двома наборами номерів швидкого вибору за допомогою Power Play на розіграш 22 січня та перевірив результати онлайн наступного дня після розіграшу.

"Це мій квиток, - сказав я собі, - за винятком одного номера", - пригадав чоловік.

Гравець зателефонував своїй дружині, яка сказала, що була стурбована тоном його голосу. "Я подумала, що щось не так", - поділилася вона.

Пара витратила декілька хвилин, намагаючись проаналізувати результати: "Ми обговорювали, чи він став переможцем". У результаті пара скористалася застосунком, щоб відсканувати квиток та підтвердити виграш у 100 000 доларів.

Чоловік і дружина, які незабаром виходять на пенсію, заявили, що виграш дозволить погасити сімейний борг.

Нагадаємо, раніше жінка виграла 50 тисяч доларів завдяки постійному використанню номерних знаків. Вона планує використати гроші для оплати рахунків і заощадити решту.

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