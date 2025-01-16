Чоловік заявив про розлучення через поведінку коханої на вечірці у подружки: що вона зробила

Жінці пригрозили розлученням після того, як чоловік розлютився через її поведінку на бранчі.

Про це пише Mirror.

30-річна жінка прийшла на захід, який влаштовувала її подружка, зі своїм 31-річним чоловіком. Захід був "жвавим" і містив розваги, музику та низку вистав.

Зрештою, розваги переросли у сальсу, під час якої танцюристи "залучили натовп". Коли до неї підійшов танцюрист і запитав, чи не хоче вона потанцювати, вона погодилася. Жінка думала, що це буде "весело і безтурботно", але не усвідомлювала, що він буде "нести, розгойдувати і занурювати" її в сальсу. Оскільки це було "дуже коротко", вона просто погодилася, бо не хотіла влаштовувати сцену.

Після закінчення вона сіла біля свого обранця і помітила, що він мав розлючений вигляд, але зберігав мовчання до кінця вечора. Потім він сказав їй, що вона "присоромила його перед усіма" і "повністю зневажила його, танцюючи з іншим чоловіком".

Він стверджував, що це доводить, що вона не знала його по-справжньому і "не дбала про його почуття", і "був настільки засмучений", що попросив розлучення.

Вона пояснила: "Для мене це була невинна взаємодія. Я не думала, що запрошення на танець під час публічного виступу матиме таке велике значення, але я ніколи не хотіла завдати йому болю чи зневажити його. Тепер я відчуваю конфлікт, тому що, хоча я вважаю, що його реакція була екстремальною, я також не хочу принижувати його почуття".

Вона звернулася за порадою до користувачів Reddit. Тисячі людей були готові поділитися своїми думками:

Не можна розкидатися цим або використовувати це як погрозу в шлюбі. Якщо ви говорите, що хочете розлучення як "загрозу", то ви недостатньо емоційно зрілі, щоб перебувати у шлюбі. У будь-якому випадку, якщо це сказано, ви не можете забрати свої слова назад

Чомусь мені здається, що тут відбувається щось більше

Якщо він каже, що це його причина, значить, йому кінець. Напевно, це вже не виправити, і краще розійтися. Нехай ви обидва почнете все спочатку і спробуєте бути щасливими

Якщо чоловік поспішає розлучитися через це, то він вже на 90% був готовий

Якщо цього було достатньо, щоб вивести його з себе, то шлюб вже був у скруті. Він чекав на причину, щоб його розірвати, і тепер він її знайшов

Нагадаємо, стриптизер розповів, як часто жінки зраджують своїх партнерів під час дівич-вечора. Він заявив, що жінки можуть бути "гіршими" за чоловіків, коли справа доходить до зради.

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