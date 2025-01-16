Чоловік заявив про розлучення через поведінку коханої на вечірці у подружки: що вона зробила

Він збентежений і відчув неповагу до неї.
Жінці пригрозили розлученням після того, як чоловік розлютився через її поведінку на бранчі.
Про це пише Mirror.
30-річна жінка прийшла на захід, який влаштовувала її подружка, зі своїм 31-річним чоловіком. Захід був "жвавим" і містив розваги, музику та низку вистав.
Зрештою, розваги переросли у сальсу, під час якої танцюристи "залучили натовп". Коли до неї підійшов танцюрист і запитав, чи не хоче вона потанцювати, вона погодилася. Жінка думала, що це буде "весело і безтурботно", але не усвідомлювала, що він буде "нести, розгойдувати і занурювати" її в сальсу. Оскільки це було "дуже коротко", вона просто погодилася, бо не хотіла влаштовувати сцену.
Після закінчення вона сіла біля свого обранця і помітила, що він мав розлючений вигляд, але зберігав мовчання до кінця вечора. Потім він сказав їй, що вона "присоромила його перед усіма" і "повністю зневажила його, танцюючи з іншим чоловіком".
Він стверджував, що це доводить, що вона не знала його по-справжньому і "не дбала про його почуття", і "був настільки засмучений", що попросив розлучення.
Вона пояснила: "Для мене це була невинна взаємодія. Я не думала, що запрошення на танець під час публічного виступу матиме таке велике значення, але я ніколи не хотіла завдати йому болю чи зневажити його. Тепер я відчуваю конфлікт, тому що, хоча я вважаю, що його реакція була екстремальною, я також не хочу принижувати його почуття".
Вона звернулася за порадою до користувачів Reddit. Тисячі людей були готові поділитися своїми думками:
- Не можна розкидатися цим або використовувати це як погрозу в шлюбі. Якщо ви говорите, що хочете розлучення як "загрозу", то ви недостатньо емоційно зрілі, щоб перебувати у шлюбі. У будь-якому випадку, якщо це сказано, ви не можете забрати свої слова назад
- Чомусь мені здається, що тут відбувається щось більше
- Якщо він каже, що це його причина, значить, йому кінець. Напевно, це вже не виправити, і краще розійтися. Нехай ви обидва почнете все спочатку і спробуєте бути щасливими
- Якщо чоловік поспішає розлучитися через це, то він вже на 90% був готовий
- Якщо цього було достатньо, щоб вивести його з себе, то шлюб вже був у скруті. Він чекав на причину, щоб його розірвати, і тепер він її знайшов
Нагадаємо, стриптизер розповів, як часто жінки зраджують своїх партнерів під час дівич-вечора. Він заявив, що жінки можуть бути "гіршими" за чоловіків, коли справа доходить до зради.
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