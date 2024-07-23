Чоловік заявив, що 18 років не старіє через одну незвичайну звичку – фото

Про цей метод він дізнався у 36 років.

54-річний чоловік стверджує, що його досі вважають 20-річним парубком через одну дивну звичку.

Про це пише LADbible.

Джуліус Абрахам, який поєднує три роботи та виховує трьох дітей, стверджує, що люди вважають, що він молодший як мінімум на 30 років, і тепер він поділився з усіма своїм секретом, як залишатися без зморшок.

Чоловік пояснив, що протягом останніх двох десятиліть він неухильно пив воду зі своєї пароварки, натхненний YouTube-блогеркою, яка робила те саме.

Коли Абрахаму було 36 років, він помітив в Інтернеті відео, на якому жінка з'їла всі свої продукти з пароварки, а також випила рідину, що залишилася, тому він вирішив наслідувати цей приклад.

"Їй було 70, але вона мала вигляд приблизно на 30", - сказав Джуліус.

Він вважає, що його рішення наслідувати приклад жінки 18 років тому стало причиною того, що він не постарів.

Джуліус Абрахам / Фото: SWNS

Абрахам, який працює коміком, ведучим вікторин та організатором автомобільних аукціонів у Брістолі, пояснив, що він п'є приготовлену на пару овочеву воду "щодня в обов'язковому порядку" після кип'ятіння деяких продуктів. Зазвичай він кидає туди пакет моркви, пів пакета капусти, цілу броколі, половину цвітної капусти та кабачок. Батько трьох дітей розповів, що він миє овочі в окропі, знімає шкірку і нарізає, перш ніж покласти їх до пароварки.

Після того, як кухонний прилад спрацював, він залишає свою суміш остигати на ніч, оскільки, за його словами, це дозволяє всьому пару конденсуватися назад у каструлю під овочами.

На той час, коли він прокидається наступного дня, на Джуліуса вже чекає поживний напій, а також купа овочів, якими він зможе перекусити.

Хоча це може здатися трохи дивним, британець вважає, що саме через це його помилково плутають з 20-річним приблизно кожні два тижні.

Джуліус пояснив: "Люди завжди думають, що я молодший за свій вік – мені це подобається! Зберегти молодість – це чудово. Моїй дівчині 27, але люди не усвідомлюють, що у нас є різниця у віці".

Джуліус Абрахам / Фото: SWNS

Він згадав, як нещодавно був у магазині і натрапив на двох співробітників, які скаржилися на гучну музику, перш ніж вони жартома сказали йому: "Тобі нормально, ти молодий!". У відповідь Абрахам із величезним задоволенням повідомив їм обом, що насправді йому 54 роки. "Вони не могли в це повірити", - сказав він. "Людям не потрібні біль та нездужання, їм потрібне джерело молодості. Думаю, я завжди мав трохи молодший вигляд, як і моя мама, але я не постарів відтоді, як почав займатися цим, коли мені було під тридцять. Я отримую очищену воду з усіма поживними речовинами, які містяться в овочах, і овочі теж, тож це подвійна перемога. Раніше я додавав трохи лимона, але вже звик до смаку".

Як пише Birdseye, приготування на пару є найкращою альтернативою іншим методам приготування овочів, тому що "мінімальне додавання води та м'яке непряме нагрівання" дозволяють продукту зберегти більше поживних речовин, текстури та смаку. "Водорозчинні вітаміни, такі як вітамін С, вітамін В6 або вітамін В12 є одними з найбільш сприйнятливих до висмоктування під час приготування або обробки. Вітамін С настільки "тендітний", що його можна навіть втратити під час зберігання або транспортування. Готування на пару також зберігає хрумку текстуру та яскравий колір овочів, і це не займає багато часу, особливо якщо ви вирішите готувати на пару в мікрохвильовій печі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчені визначили вік, коли закінчується "дитинство" та настає психологічна зрілість у чоловіків. Дослідники виявили, що справжня зрілість у чоловіків настає лише у віці 43 років, а жінки стають дорослими до 32 років.

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