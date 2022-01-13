Чоловік заявив, що після COVID-19 його статевий орган зменшився на 4 см: лікарі кажуть, що це можливо

Чоловік заявив, що після COVID-19 його статевий орган зменшився на 4 см: лікарі кажуть, що це можливо

Медикиня каже, що проблему можна або лікувати, або змиритися з цим.

30-річний чоловік із США заявив, що після захворювання на коронавірус його статевий орган зменшився на 1,5 дюймів (3,81 см). Медики наголошують, що таке дійсно можливо.

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Про це пише британське видання The Sun.

Після одужання від COVID-19 у чоловіка почались проблеми з еректильною дисфункцією

30-річний чоловік розповів, що він у липні 2021 року перехворів коронавірусом та потрапив до лікарні. Проте після одужання у нього почались проблеми з еректильною дисфункцією.

"Коли я вийшов з лікарні, я мав деякі проблеми з еректильною дисфункцією. Після медичної допомоги ситуація покращилась, але у мене є нова проблема. Мій пеніс зменшився. До хвороби мій розмір був вищий за середній, не величезний, але безперечно більший звичайного. Тепер я втратив близько півтора дюйма і він став явно меншим за середній. Це, мабуть, пов’язано з пошкодженням судин, і мої лікарі, здається, думають, що це назавжди", - каже американець.

Урологи кажуть, що таке дійсно можливо

Докторка медичних наук, урологиня з Портленда Ешлі Вінтер підтвердила таку можливість.

"Це правда, що еректильна дисфункція призводить до скорочення. Оскільки є період часу, коли пеніс не розтягується, коли він не наповнюється кров'ю, і це може призвести до рубцювання пеніса та його скорочення", - зазначила Ешлі Вінтер.

Урологиня додає, що чоловікам загрожує зменшення розмірів статевого члена лише у тому випадку, якщо причина їхньої еректильної дисфункції фізична, наприклад, рак. Також вона зазначила, що останні дослідження показали, що вірус може проникати в кровоносні судини статевого органу та пошкоджувати їх. Також докторка послалась на дослідження, під час якого урологи виявили частинки коронавірусу в статевих органах двох чоловіків, які страждали на еректильну дисфункцію після повного одужання від інфекції.

Британські урологи кажуть, що така проблема є реальною, проте трапляється рідко. Дослідження Університетського коледжу Лондона, в якому взяло участь 3400 осіб, встановило, що із 200 симптомів COVID-19 зменшення статевого органу було одним із найрідкісніших. За даними дослідження Університетського коледжу Лондона, яке було опубліковане у журналі Lancet's EClinicalMedicine, з проблемою зменшення статевого органу зіткнулись 5% чоловіків, які хворіли на коронавірус.

Медикиня каже, що проблему можна вилікувати

Урологиня Ешлі Вінтер каже, що є два методи вирішення проблеми: це або призначення лікування за допомогою вправ та спеціальних засобів, або ж чоловіку потрібно змиритись з новим розміром статевого органу.

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