Чоловік заявив, що він пів року займався сексом з дельфіном, а після розлучення тварина вчинила самогубство

Американець стверджує, що це не перший його сексуальний досвід із тваринами.

Американець Малколм Бреннер написав книгу про те, як він шість місяців в аквапарку займався сексом із дельфіном Доллі та заявив, що після розлучення тварина вчинила самогубство.

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Про це пише thesun.co.uk.

Чоловік розповів, що із дельфіном Доллі він "познайомився" в аквапарку в місті Сарасота, що у штаті Флорида у 70-х роках XX століття. Бреннер тоді був студентом коледжу та отримав постійний доступ до басейну, оскільки фотографував дельфінів. Чоловік стверджує, що Доллі його спокусила, потершись об тіло.

Бреннер переконує, що щоб зайнятись сексом із самицею, він був змушений оминати самця.

"У занятті коханням з дельфіном є щось трансцендентне", - каже Малколм Бреннер.

Чоловік додає, що після того, як аквапарк закрили Доллі перевезли в інший розважальний центр і через певний час, тварина нібито вчинила самогубство. Бреннер ж додав, що після смерті дельфіна він впав у п'ятирічну депресію.

Малколм Бреннер каже, що це не перший його сексуальний досвід із тваринами. Раніше він намагався зайнятись сексом із собакою.

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