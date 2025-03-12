Чоловік заявив, що його підстрелив собака, коли він був у ліжку з дівчиною

Дивовижний випадок стався у Мемфісі, США: чоловік заявив, що отримав вогнепальне поранення від власного пітбуля.

Поліція прибула на місце події після повідомлення про постріл, знайшовши постраждалого та його собаку за окликом Орео, пише WREG. Однак пістолет, з якого нібито стався постріл, зник.

Як собака міг вистрілити

За словами потерпілого, він лежав у ліжку зі своєю подругою, коли сталася незвичайна подія. Лапа його однорічного пітбуля зачепила спусковий гачок, що призвело до пострілу. Куля влучила чоловікові в стегно, залишивши несерйозне поранення.

Його подруга підтвердила цю версію, назвавши інцидент "нещасним випадком". Вона зазначила, що пес – грайливий і любить стрибати, а під час одного з таких стрибків випадково натиснув на курок.

Зникла зброя і розслідування

Попри заяви чоловіка та його подруги, поліцію насторожив той факт, що зброя зникла. Постраждалий пояснив, що його подруга, яка була у кімнаті, забрала пістолет. Втім, що саме сталося насправді – залишається під питанням.

Стан постраждалого та собаки

Чоловік перебуває в лікарні, його життю нічого не загрожує. Собака також у безпеці. Подруга потерпілого в інтерв'ю FOX13 розповіла, що її розбудив постріл, а не сам собака.

Розслідування триває, а історія про пітбуля, що стріляє, вже стала однією з найдивніших поліцейських хронік Мемфіса.

Нагадаємо, у Мексиці озброєну поліцейську пограбували під дулом пістолета. Напад стався, коли офіцерка перевіряла телефон.

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