Чоловік займався сексом із дружиною через суперечку із сусідкою за місце для паркування

Камера відеоспостереження зафіксувала, як чоловік жестом показує своїй дружині підійти до стовпчика проти паркування та вступає з нею в статевий акт.

В англійському місті Веймуті сусіди, які живуть у відносно невеликому тупику з 10 будинків, регулярно стикаються з труднощами при паркуванні та виїзді на своїх автомобілях. Суперечка з цього приводу закінчилася судовим позовом через непристойну поведінку.

Про це повідомляє британське видання Metro.

Через неуважне паркування автомобіля, який належить 28-річному Лі Крейгу МакКоннеллу, його сусідка спершу встановила антипаркувальний стовпчик, а коли це не допомогло — камеру відеоспостереження.

Переглядаючи один із записів, вона була вражена, коли побачила, що її сусід мастурбував біля входу до свого будинку, а потім мав статеві зносини зі своєю дружиною біля антипаркувального стовпчика. Камери відеоспостереження зафіксували, як чоловік жестом показує своїй дружині підійти до стовпчика проти паркування та вступає з нею в інтимні стосунки.

Сусідка подала позов до суду, оскільки вважала таку демонстрацію спробою відповідача принизити її.

У п’ятницю, 3 березня, на судовому засіданні МакКоннелл визнав себе винним у непристойній поведінці. Його адвокат, щоправда, запевняв, що обвинувачений нібито не знав про встановлені камери спостереження і стурбований тим, що ці кадри все ще існують.

За словами адвоката, його підзахисний має намір продати дім, щоб підвести риску під цим інцидентом.

“Він дуже збентежений тим, що сталося. Це дуже важкий урок”, - сказав він.

Розгляд справи було відкладено і рішення суду буде оголошено 27 квітня. Тим часом МакКоннеллу заборонили спілкуватися із сусідкою.

Нагадаємо, в Австралії пара посеред людного пляжу зайнялась сексом. Один із відпочивальників зняв це на відео і йому може загрожувати до 2 років позбавлення волі.

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