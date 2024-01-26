Чоловік зберігав на задньому дворі статую грецького бога, яку шукали протягом 30 років – фото

Статуя, яка зникла в Луїсвіллі, штат Кентуккі, США, майже 30 років тому, була повернута місту людиною, у якої вона зберігалася на задньому дворі.

Про це пише upi.com.

Девід Грір розповів, що 1996 року його батько працював над проєктом реконструкції у Бельведері – розкішному приміщенні для проведення заходів у центрі Луїсвілля. Згодом чоловік приніс статую додому.

"Тато сказав, що статую викинули, і він запитав, чи можна йому її забрати, і вони відповіли, що так. Саме тоді вона почала своє життя у нашому будинку", - сказав Грір WLKY-TV.

Статуя зображує грецького бога Пана, який грає на флейті.

Статуя грецького бога / Фото: WLKY-TV

"Я гадки не мала, що це було. Я маю на увазі, що це був просто цей маленький хлопець, який грає на флейті. І я подумала: "Ок, ви знаєте, це мистецтво", - сказала сестра Гріра, Шері Екл.

У грудні Девід вирішив провести невелике дослідження історії статуї і виявив, що Департамент громадських мистецтв Луїсвілля шукав саме її. Витвір створила художниця Шарлотта Прайс.

"Він склав два і два, звернувся до міста і сказав: "Гей, я думаю, у нас є щось, що вам належить". Він був дуже зацікавлений у поверненні її місту, і ми дуже раді отримати статую назад", - сказала Джессіка Кінкейд, директорка міського управління мистецтв та творчої індустрії.

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Кінкейд додала, що статуя все ще в хорошому стані, попри те, що майже три десятиліття не мала належного догляду, і зараз її оцінюють для міста. Вона сказала, що місто незабаром вирішить, де буде встановлена статуя.

Грір зізнався, що він радий повернути статую на своє місце.

Нагадаємо, чоловік під час ремонту знайшов 9 мільйонів, але рано зрадів. Стало відомо, чому він так і не розбагатів.

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