Чоловік збільшив свій пеніс, вставивши у нього імплант: залишився без сексу і 320 тисяч доларів 

У країнах Заходу після пандемії коронавірусу спостерігається новий небезпечний тренд - чоловіки почали збільшувати свої статеві органи, проте часто це закінчується великими проблемами.

Про це пише dailymail.co.uk.

Чоловік заплатив 320 тис. доларів, щоб видалити імлант зі свого статевого органу

46-річний Метт був незадоволений своїм статевим органом, оскільки помітив невеликий вигин вліво, атому він вирішив, що імплантат вартістю 16 тисяч доларів вирішить усі його проблеми зі статевими органами.

Військовий ветеран зі штату Юта отримав "руйнівні" пошкодження після того, як процедура у вересні 2019 року дала зворотний ефект. Він змушений був заплатити понад 320 тисяч доларів за подальші процедури, щоб повернути собі "чоловічу гідність", а через п'ять місяців пристрій Penuma ( являє собою силіконову конструкцію, що хірургічно вставляється в пеніс, подібно до деяких грудних імплантатів) видалили.

Метт, який не захотів назвати своє прізвище, стверджує, що його дівчина сказала, що після цього його пеніс "під час сексу відчував себе як ніж для стейка".

Він сказав, що це зробило його пеніс більш "деформованим" і змусило його відчувати себе "монстром Франкенштейна", відчуваючи нестерпний біль і не маючи куди подітися. Він каже, що повністю відмовився від сексу, оскільки через біль втратив бажання.

"Було таке відчуття, ніби в мій пеніс імплантували держак від мітли, - розповів він.

Він розповів, що після операції його набряк і біль не проходили, і він відчував, як вони ставали гіршими з кожним днем і тижнем. Метт розповів, що набряк став настільки сильним, що його подруга, яка є дипломованою медсестрою, була змушена відкачати 230 мл рідини з його набряклого пеніса.

Чоловік розповів про невдалу операцію / Фото: Daily Mail

Метт розповів, що в результаті процедури на його пенісі утворилася рубцева тканина, яка перекривала кровотік і не давала йому розтягуватися і розширюватися під час ерекції. Це також завдавало йому болю.

Це змусило його "облетіти весь світ" у пошуках реконструктивного хірурга, який міг би йому допомогти.

Після жахливого випробування Метт сказав, що тепер його пеніс виглядає "нормально" і він досягнув своєї початкової мети - усунення вигину.

У ще одного чоловіка імплантат луснув

На відміну від Метта, Еммануель Джексон не платив за збільшення пеніса. Натомість він виграв безкоштовну операцію у 2013 році. Але екстаз перетворився на агонію після того, як ексмодель, якому на той час було 26 років, отримав переломи силіконового імплантату всередині пеніса.

Протягом п'яти років він не повідомляв про жодні проблеми. Але у 2018 році медики клініки Клівленда повідомили йому, що його імплантат розламався на шматочки, які плавають під шкірою.

Такий сильний біль навіть призвів до того, що Еммануель спробував покінчити життя самогубством.

Медики попереджають чоловіків через збільшення статевих органів

Професор міжнародної андрології Амр Рахім сказав: "У важких випадках інфекції може статися некроз або відмирання шкіри пеніса, що покриває імплантат. Це серйозне ускладнення, яке вимагає негайної уваги і, ймовірно, видалення імплантату, щоб контролювати інфекцію і запобігти подальшому пошкодженню тканин".

Він додав, що тих, хто прагне отримати довший пеніс після імплантації, за іронією долі може спіткати протилежна доля - в залежності від того, як він заживе.

Це називається ретракцією, коли тканини навколо пеніса скорочуються, а шрами утворюються в процесі загоєння після розрізу.

Що це за операція

Імплантати Penuma - це єдина операція з імплантації пеніса, схвалена FDA, і вони доступні тільки в США.

Це м'який силікон медичної якості, що має форму літери "С", який вводиться в пеніс для виправлення викривлення або збільшення заглибленого статевого органу. Пацієнт перебуває під загальною анестезією, поки хірург робить невеликий розріз над основою члена.

Потім імплантат вводиться через розріз уздовж стовбура пеніса. У цей час хірургічний імплантат буде контуруватися, щоб відповідати формі пацієнта. Після встановлення Penuma фіксується невеликими швами.

Перед процедурою пацієнт повинен зробити обрізання, а курці повинні кинути палити за кілька місяців до неї. Імплантат встановлюється під кутом 270 градусів і обертається навколо стовбура, уникаючи сечовипускального каналу. Операція зазвичай триває близько години, але післяопераційний догляд може тривати місяцями.

Пацієнтам кажуть, що вони не можуть займатися сексом, поки їм не дозволить лікар, а це щонайменше шість-вісім тижнів після операції.

Нагадаємо, чоловік одружився одразу зі шістьома жінками та розповів, як живе його родина.

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