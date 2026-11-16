Чоловік збудував найменший будинок на воді та вирушив у подорож: що вмістилося всередині (фото)

Найменший будинок на воді / © скриншот

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Американський блогер Девід Рул збудував плавучий будинок площею лише 2,6 кв. м — із сонячними панелями, холодильником та очищенням води. Проте перша триденна мандрівка річкою показала, що жити в такій тісноті непросто, а на ніч речі доводилося виносити на берег і ховати від ведмедів.

Про це пише Daily Mail.

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Девід Рул із міста Пайндейл (штат Вайомінг) має понад 885 тисяч підписників на YouTube і відомий створенням незвичайного житла. Раніше він переробив старий трейлер за 3000 доларів на кемпер і звів хатину для виживання на Алясці.

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Новим проєктом блогера став найменший у світі плавучий дім. Будівництво та зйомки зайняли трохи більше місяця і коштували близько 4000 доларів, із яких понад половину він витратив на пластикові понтони.

За словами Рула, виготовити човен виявилося складніше, ніж він очікував. Спочатку потрібно було створити стійку основу, здатну витримати вагу будинку, для чого ідеально підійшли пластикові понтони. Саму конструкцію блогер зробив максимально легкою, використавши тонкі кедрові дошки для стін і підлоги.

Найменший будинок на воді / © скриншот

Дах він зібрав із фанери та алюмінієвих листів, у задній стінці зробив суцільне вікно з полікарбонату, а замість дверей повісив водонепроникний тент від намету. Загальний розмір будинку склав приблизно 1 на 2,4 метра (площа — 2,6 кв. м).

Найменший будинок на воді / © скриншот

На даху встановили дві сонячні панелі на 100 Вт, які заряджають акумулятор — від нього працюють мотор човна, світло, вентилятор і зарядка для гаджетів. Усередині вдалося розмістити ліжко, стільницю з шафками, мініхолодильник, газову плитку (на бутані) та раковину з насосом-фільтром для очищення води.

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«Я просто встановлю це поруч із раковиною, а потім протягну трубку через весь човен прямо у воду. На воді з цього крана тектиме чиста, придатна для пиття вода», — розповів блогер.

Найменший будинок на воді / © скриншот

Для випробування конструкції Рул вирушив у триденну подорож річкою Пенд-Орей у штаті Вашингтон, подолавши 12 миль (близько 19 кілометрів). Перед стартом у своєму відео він пожартував: «О, не знаю, у що вплутуюся, але я тут заради цього».

Під час плавання чоловік рибалив, готував улов на плиті та спав усередині будинку. За його словами, на воді було «неймовірно спокійно», погода в серпні виявилася комфортною, а наметові двері надійно захищали від комах.

Найменший будинок на воді / © скриншот

«Насправді керування човном було плавним, і він був навіть стабільнішим, ніж я очікував», — зазначив він.

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Водночас головною проблемою стала гостра нестача вільного простору. За словами Рула в коментарі Daily Mail, він узяв із собою чимало необхідного спорядження, проте місця для його зберігання всередині виявилося критично мало.

Найменший будинок на воді / © скриншот

Через це більшість ночей йому доводилося виносити майже всі речі на берег, а їжу прив’язувати високо на деревах, щоб захистити її від ведмедів. Оскільки санвузла всередині не було, в туалет він ходив у ліс або користувався вбиральнями у прибережних кемпінгах.

Попри успішне завершення експерименту, Девід Рул зізнався, що не планує жити на цьому човні постійно і навряд чи витримав би там більше тижня.

Найменший будинок на воді / © скриншот

«Чесно кажучи, головна причина, чому я це зробив, — це просто створити виклик і видовище для цікавого відео на YouTube. Я справді хотів, щоб це надихнуло та розважило, і мені здається, що саме це мені й вдалося», — підсумував блогер.

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