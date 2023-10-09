Чоловік живе без грошей понад 15 років: історія одного експерименту економіста (фото)

Він наважився на такий спосіб життя ще 2007 року.

Ірландський письменник перетворив своє життя на радикальний експеримент і вже понад 15 років живе без готівки, кредитних карток, кредитів чи будь-якої іншої форми фінансування.

Про це пише odditycentral.com.

Випускник економічного факультету Марк Бойл, також відомий як "чоловік без грошей", після шести років роботи менеджером компанії з виробництва органічних продуктів харчування у Брістолі вирішив піти у новому сміливому напрямку.

"Одного вечора 2007 року я сидів з другом і обговорював світові проблеми, і ми намагалися вирішити, вирішенню якої з них присвятити своє життя. Тоді мене осяяло: в основі всього цього лежать гроші, які створюють своєрідний розрив між нами та нашими діями, чи то потогінні підприємства, промислове сільське господарство чи війна, і тому я вирішив подивитися, чи можливо це зробити без грошей", - пригадав він в інтерв'ю CNN.

Марк Бойл / Фото: facebook.com/bundorantransitiontown

Марк продав свій плавучий будинок і почав готуватися до нового життя. Він розмістив оголошення з проханням купити намет, юрту, фургон чи будь-яке інше житло і був приголомшений людською добротою. Жінка, яка мала старий фургон, віддала його незнайомцю.

Авто відвезли на органічну ферму, де він мав працювати волонтером три дні на тиждень в обмін на місце, де можна було б жити та вирощувати власні овочі.

Потім друг зробив йому дешеву дров'яну піч зі старого газового балончика, щоб опалювати фургон, і допоміг з декількома іншими покупками, зокрема сонячними батареями та причепом для велосипеда.

Його їжа готувалася на ракетній печі, зробленій із двох старих консервних банок, а мився він під "сонячним душем", підвісивши чорний пластиковий пакет з водою, яку гріло сонце. Його туалетом була дірка в землі, закрита скромною дерев'яною конструкцією.

Марк Бойл / Фото: facebook.com/sang.kelembai.9484

Навіть сніданок першого дня був іншим: ранкова кава більше не була доступною, а інгредієнти для напою для сніданку були зібрані в живоплоті навколо його каравану.

"Я п'ю чай з кропиви та тесака, іноді зі свіжою вербеною лимонною, коли знаходжу її", - сказав він. "Це все дуже корисно: залізо, кальцій, антиоксиданти. Ще я п'ю чай із подорожника від сінної лихоманки, і він усюди, навіть у тріщинах на дорозі".

Марк Бойл / Фото: Julius Silvan

Хоча це не завжди було легко, і було багато проблем, Марк все ще живе так. Він сказав, що йому це дуже сподобалося, і він ніколи не був більш щасливим та здоровим.

Спосіб життя Бойла без грошей став вірусною темою новин, коли він випустив свою книгу "Чоловік без грошей", в якій він докладно розповів про проблеми, з якими він зіткнувся, і практичні рішення, які він вигадав, а також про філософію, яка підштовхнула його до таких радикальних змін у своєму житті.

А від 2016 року чоловік відмовився від сучасних технологій – від електрики та водопроводу до радіо та Інтернету – і повернувся до того, що багато хто називає більш простим способом життя. Однак він насправді вважає сучасне життя простішим, бо технології справді допомагають нам щодня.

Марк Бойл / Фото: Julius Silvan

Втім, Марк сподівається, що його приклад надихне людей менше залежати від грошей та індустріалізації.

Нагадаємо, у США чоловік був юридично мертвий протягом чотирьох років. Він розповів, як це вплинуло на його життя.

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