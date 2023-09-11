Чоловік живе на круїзному лайнері задля економії: фото, подробиці

Американець похизувався, що живе на круїзному лайнері 300 днів, оскільки це дешевше, ніж оренда житла.

Про це пише Insider.

Раян Гатрідж почав зупинятися на круїзних лайнерах Royal Caribbean ще 2021 року, усвідомивши, що може працювати віддалено, перебуваючи на морі.

"Я думаю, що багато хто з нас винен у тому, що асоціюють круїзні лайнери з пенсіонерами, у яких немає роботи вдома і які можуть бути відсутніми протягом тривалого часу", - прокоментував він.

Але Гатрідж вважає, що це чудовий та економічно ефективний спосіб життя, якщо у вас є привілей працювати, де б ви не перебували.

"Я працюю у сфері ІТ інженером із хмарних рішень і почав працювати з дому 2012 року. Але через пандемію моя команда змогла працювати віддалено та отримувати доступ до необхідних даних звідки завгодно. На той час круїзні лінії не оголосили, коли і чи взагалі повернуться. Я подумав, що якщо вони повернуться, я хотів би спробувати взяти з собою роботу в короткий круїз. Я хотів подивитися, як працюватиме Wi-Fi і чи можу я отримати доступ до деяких елементів своєї роботи з дотриманням суворих заходів безпеки", - поділився Раян.

Влітку 2021 року Гатрідж забронював два чотириденні круїзи на судні Freedom of the Seas і вирушив у обидва у вересні.

Раян Гатрідж / Фото: insider.com

Все минуло дуже добре, але чоловік знав, що йому потрібно провести ще трохи досліджень, якщо він має намір розпочати життя кочівника на борту круїзного лайнера.

Підраховуючи цифри, Гатрідж зрозумів, що вартість життя в морі протягом 300 ночей "майже дорівнює" тій, що він платив за свою квартиру вдома.

Однак життя на круїзному лайнері мало безліч додаткових переваг, зокрема безкоштовний Wi-Fi, що дуже важливо для роботи та безкоштовні напої. Це означало, що Раян економив гроші на інших рахунках і витратах, які йому зазвичай доводилося оплачувати вдома.

Він сказав: "Я маю таблицю, в якій автоматично фіксуються всі мої витрати, і це допомагає. Я також щороку складаю бюджет. Цього року мій бюджет на базовий тариф становить близько 30 000 доларів США, а минулого року, коли я почав серйозно дивитися на цифри та оцінювати, скільки базового тарифу я заплатив за перебування на кораблі протягом 300 ночей я виявив, що він майже дешевший. Впритул з тим, що я заплатив за оренду та вивіз сміття за квартиру у Форт-Лодердейлі, Флорида".

Гатрідж не обговорював ціни їжу, але, за даними сайту Royal Caribbean, у вартість круїзних квитків входить "більша частина їжі на борту".

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