Чоловік живе в апараті "залізна легеня" понад 70 років: що з ним станеться, якщо зникне електрика

Чоловік, який десятиліттями живе в "залізній легені", розповів, що відбувається, коли машина втрачає електрику.

Полу Александеру з Далласа, штат Техас, США, було всього шість років, коли він захворів на поліомієліт. Спочатку його симптоми були легкими, його почав мучити біль у м'язах, піднялася температура, а також він почав швидко стомлюватись.

Однак незабаром його стан погіршився, і зрештою він залишився паралізованим нижче шиї і не міг дихати самостійно.

Це призвело до того, що його помістили до апарату "залізна легеня", де він відтоді і залишається. Хвороба зробила його залежним від апарату, який втягує повітря у легені та виводить їх із них, щоб стимулювати дихання.

Пол Александер / Фото: Smiley N. Pool / Staff Photographer

Нещодавно Пол вирішив поділитися інформацією про своє життя в TikTok у новій серії під назвою Convos with Paul!, яка дозволяє його підписникам задавати будь-які актуальні запитання, які можуть виникнути.

Один із фоловерів запитав Пола, що станеться, якщо відключиться електрика або "залізна легеня" колись припинить працювати. На що він відповів: "Скажімо, відключиться електрика — сильний шторм, немає електрики. "залізна легеня" не працює, тому що вона управляється електричними імпульсами, тому якщо електрика відключиться, вона зупиниться, і я припиню дихати. Для мене це життя чи смерть. Якщо апарат не відновиться – це смерть, бо я не можу довго дихати без нього. Раніше моя помічниця Кеті прибігла до мене в темряві, без електрики і світла, але підійшла просто до мене, нахилилася, доторкнулася своїми губами до моїх і вдула повітря в мої легені. Вона була воїном і врятувала мені життя".

Попри обставини, Полу вдалося прожити повноцінне життя. Він закінчив середню школу, здобув дві юридичні освіти, написав книжку про своє життя, провів роки, практикуючи юриспруденцію та ведучи свою юридичну практику в спеціально модифікованому колісному крісні, не кажучи вже про свою активність у соціальних мережах.

Розповідаючи про своє життя, він сказав: "Мене паралізувало, і я живу в "залізній легені", бо не можу дихати самостійно. Я ходив до школи зі своєю "залізною легенею". Нині я юрист. Я займався юридичною практикою 30 років. Я написав книжку і представив її світові про себе та мій поліомієліт. І мільйони людей сьогодні знають моє ім'я. У мене є цілі та мрії зробити ще дещо, перш ніж я поїду до якогось місця. І я планую досягти обох цілей разом зі своїми друзями. Я хочу поговорити зі світом про поліомієліт і мільйони дітей, не захищених від цієї хвороби. Вони мають це зробити, перш ніж станеться нова епідемія".

Пол Александер / Фото: Smiley N. Pool / Staff Photographer

Нагадаємо, чоловік дивом вижив після удару струмом у 48 000 вольт. Коли отямився, його руки горіли.

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