Чоловік живе в покинутому літаку посеред лісу: як він облаштувався (фото, відео)

Колишній американський інженер Брюс Кемпбелл розповів, як живе посеред лісу у покинутому літаку.

Про це повідомляє cnbc.com.

Про це він мріяв ще від 15 років. Щоб втілити свої ідеї в життя, чоловік спочатку виклав майже 26 000 доларів США за 4 га землі у лісах Орегону у США. А потім він купив старий пасажирський літак Boeing 727 і перетворив його на своє житло.

Літак він купив на звалищі за 100 000 доларів США / Фото: cnbc.com

Брюс визнав, що припустився великої помилки, купивши його на звалищі за 100 000 доларів США.

"Я рекомендую просто купити реактивний лайнер в цілості та безпеці, за винятком, можливо, знятих двигунів", - зазначив 79-річний чоловік.

Також він придбав землю в лісі / Фото: cnbc.com

Спочатку реактивний лайнер міг умістити 200 чоловік і мав площу 1066 квадратних футів.

Він також має цікаву історію, оскільки він перевозив останки власника авіакомпанії, який на момент своєї смерті був одружений на колишній першій леді Жаклін Кеннеді Онассіс.

Брюс, якому потрібно було викласти ще 120 000 доларів США, щоб відбуксирувати літак на його землю, любить свій спосіб життя.

Він сказав: "Коли ви живете в такій структурі, ви почуваєтеся трохи більш задоволеними своїм життям. І якщо ви інженер, вчений чи хтось, хто цінує елегантність та красу аерокосмічних технологій, це просто щасливіше місце для життя".

Тепер у літаку є ванна, кухня та навіть пральна машина.

У літаку є ванна та кухня / Фото: cnbc.com

Він спить на дивані-футоні, і його рахунки становлять скромні 370 доларів США на місяць.

Чоловік живе в літаку посеред лісу / Фото: cnbc.com

У "будинку", який розташований в лісі в містечку Гіллсборо в Орегоні, 9 дверей. Розміри житлової площі становлять близько 40 метрів в довжину і 4 завширшки.

Чоловік живе в літаку посеред лісу / Фото: cnbc.com

Інженер замінив покриття підлоги в салоні літака, зробивши його прозорим. Трап в хвостовій частині літака - основний вхід до житла. Туалет поруч із вхідними сходами.

Всередині він також повісив прапор України.

Брюс повісив вдома прапор України / Фото: cnbc.com

Тепер Брюс хоче повторити це знову — цього разу в Японії.

Він додав: "Я не шкодую про реалізацію цього бачення. На мій досвід з моїми гостями, я вважаю, що людство всім серцем прийме це бачення достатньою мірою, щоб ми могли використовувати кожен реактивний лайнер, який виходить з експлуатації. Він призначений для того, щоб збудувати будинок, який я люблю, у країні, яку я люблю, та з людьми, яких я люблю. Якщо я просто зможу повернути свою молодість, все буде добре".

Нагадаємо, у новенького китайського електромобіля відвалився акумулятор під час руху. Авто випустили у березні 2023 року.

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