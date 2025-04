Реклама

Крихітний чоловік, зріст якого лише 129 см, вважається найстарішою людиною у світі, якій виповнилося 125 років.

Марселіно Абад Толентіно пояснює своє довголіття дієтою, передає Need To Know. Він їсть овочі з власного саду.

Марселіно на прізвисько Машіко також присягається, що їсть фрукти та баранину. Його улюблена їжа — авокадо.

Реклама

У суботу, 5 квітня, він відсвяткував свій день народження в будинку для літніх людей.

Марселіно під час святкування дня народження / © Jam Press

Марселіно осиротів у віці семи років за трагічних обставин, коли його батьки загинули, намагаючись перетнути річку.

Він не ходив до школи, оскільки найближча школа була занадто далеко, тому він почав працювати на полях, вирощувати тварин і обмінювати сільськогосподарські товари.

У нього ніколи не було партнерки або дітей, і він вів просте, самотнє і самодостатнє життя.

Він також жував листя коки — звичка, яку він набув, щоб залишатися енергійним під час роботи в полях.

Машіко доповнював свій раціон травами та лікарськими рослинами, які збирав у дикій природі.

Марселіно Толентіно / © Jam Press

Він називає свої власні продукти такими, що походять з «Едемського саду».

Машіко каже, що використовував знання, які передавалися протягом століть.

Долорес Перес, кухарка в його будинку для літніх людей в Уануко, Перу, розповіла місцевим ЗМІ: «Він завжди просить авокадо вранці на сніданок. Він не може жити без авокадо».

Марселіно Толентіно / © Jam Press

Машіко народився у віддаленому районі Чагла, що розташований на висоті майже 3000 метрів.

У його посвідченні особи з фотографією, виданому урядом, вказано 1900 рік народження.

Документ довгожителя / © Jam Press

Знайомі характеризують його як «доброго» і кажуть, що він завжди допомагав нужденним.

Невідомо, чи Книга рекордів Гіннеса працює над тим, щоб сертифікувати його як найстарішу живу людину. Наразі рекорд належить бразильській монахині Іна Канабарро Лукас, якій 116 років.

Нагадаємо, «ключ до довголіття» виявлено у ДНК екснайстарішої людини планети, яка прожила 117 років.