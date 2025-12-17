Реклама

Зайти до будинку Йозефа Кардінала в Нюрнберзі, Німеччина — це ніби опинитися всередині справжньої зимової казки. Його оселя заповнена тисячами снігових куль і офіційно вважається місцем розташування однієї з найбільших колекцій у світі.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Йозеф уперше встановив рекорд за кількістю снігових куль 2002 року — тоді його колекція налічувала 6 100 екземплярів. За понад два десятиліття вона майже подвоїлася і нині складає близько 11 тисяч снігових куль.

Колекціонер запросив суддю Книги рекордів Гіннесса Емму Солт до свого дому та провів для неї детальну екскурсію. Він показав, як доглядає за кулями, щоб вони мали бездоганний вигляд, а також розпакував нове поповнення колекції — снігову кулю у формі поїзда «Гоґвортс-Експрес» із серії про Гаррі Поттера.

Своє захоплення Йозеф розпочав 1984 року, отримавши першу снігову кулю в подарунок. Згодом друзі почали регулярно дарувати йому нові екземпляри, а пізніше він вирішив самостійно поповнювати колекцію. Подорожуючи світом разом із дружиною, Кардінал постійно шукав незвичайні снігові кулі, визнаючи, що вони не могли спокійно повернутися додому, доки не знаходили ідеальний сувенір.

Колекція снігових куль / © Guinness World Records

У його зібранні є як мініатюрні кулі, які можна прикріпити до одягу, так і гігантські екземпляри заввишки з ліхтарний стовп. Серед найоригінальніших — снігова куля у формі телефону Coca-Cola, модель із потопаючим «Титаніком», а також вертоліт, яким керує Санта-Клаус.

Колекція снігових куль / © Guinness World Records

Частина колекції присвячена відомим фільмам і попкультурі — тут є сцени з «Зоряних війн», «Володаря перснів» і навіть сніговик у захисній масці з написом «Corona 2020». Багато екземплярів були випущені обмеженим тиражем і вважаються рідкісними.

Колекція снігових куль / © Guinness World Records

Найстаріша снігова куля в колекції Йозефа датується 1889 роком — усередині неї розміщена мініатюрна Ейфелева вежа, виготовлена в Парижі. Також у нього є куля із зображенням власного будинку та спеціальний екземпляр, створений на честь 10 000-го експоната.

Йозеф Кардінал / © Guinness World Records

Попри любов до снігу, сам Йозеф зізнається, що надає перевагу сонячній погоді. За його словами, у Нюрнберзі рідко випадає сніг, тому найбільше зимової магії він бачить саме у своїх снігових кулях.

Нині будинок колекціонера майже повністю заповнений експонатами, а підвал фактично перетворився на музей. Йозеф зазначає, що максимально зможе вмістити близько 12 тисяч снігових куль. Відвідувачі, навіть знаючи про масштаб колекції, щоразу дивуються, побачивши її на власні очі.

Снігова куля у вигляді “Титаніка“ / © Guinness World Records

За словами Кардінала, після відвідин його дому люди починають помічати снігові кулі всюди. Він переконаний, що ці предмети уособлюють ідеальний, хоч і нереальний світ, а сніг усередині кулі є одним із головних символів Різдва.

