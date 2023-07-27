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Чоловік зібрав три кубики Рубіка, жонглюючи – відео

Чоловік зібрав три кубики Рубіка, жонглюючи – відео

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
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578
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Чоловік зібрав три кубики Рубіка, жонглюючи – відео

Лі Чжихао / Фото: скриншот з відео

Він побив власний рекорд.

Китайський спідкубер об'єднав свої навички вирішення головоломок із навичками жонглювання та зібрав три кубики Рубіка за 3 хвилини 16 секунд, жонглюючи.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

22-річний Лі Чжихао спочатку побив рекорд зі швидкого збирання трьох кубиків під час жонглювання в липні 2022 року, коли він впорався за 3 хвилини 29 секунд.

Він встановив рекорд вдруге на зніманнях італійського телесеріалу Lo Show dei Record і скоротив свій попередній результат на 13 секунд.

Лі також є рекордсменом за кількістю кубиків, що обертаються, зібраних у підвішеному стані вгору ногами, за кількістю кубиків, зібраних однією рукою в підвішеному стані вгору ногами, і за найшвидшим часом збирання кубика командою з двох людей під водою.

Нагадаємо, не так давно чоловік з аутизмом побив культовий рекорд збирання кубика Рубіка. Рекорд не могли побити протягом п'яти років.

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Дата публікації
Перегляди
578
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