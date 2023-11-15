Чоловік зірвав джекпот, не знаючи, що взяв участь у розіграші: як так сталося

Мешканець Мічигану, США, розповів, як ледь не втратив свій виграш у лотерею.

Про це пише upi.com

67-річний чоловік поділився, що спочатку проігнорував електронного листа, у якому йшлося, що він виграв джекпот у лотереї у розмірі 416 322 доларів, оскільки навіть не знав, що він брав участь у розіграші.

"Я граю в Інтернеті багато ігор, але я й гадки не мав, що заробляв квитки на розіграш другого шансу під час певних ігор", - сказав гравець. "Я побачив електронного листа від лотереї в Мічигані, в якому зазначалося, що я виграв другий приз у розмірі 416 322 доларів. Я вирішив, що це лист від шахраїв, оскільки був упевнений, що не брав участі у розіграші".

Пізніше чоловік все ж вирішив зателефонувати до лотереї, щоб прояснити ситуацію.

"Коли я зателефонував, я дізнався, що заробляю білети, навіть не підозрюючи про це. Я досі не можу повірити, що це реально. Це шалене відчуття – виграти такий великий лотерейний приз", - сказав він.

Переможець заявив, що його призові гроші будуть використані на допомогу його сім’ї та доповнять його заощадження.

Нагадаємо, жінка виграла у лотерею за мить після доброго вчинку. Відомо, що саме вона зробила і наскільки розбагатіла.

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