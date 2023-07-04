Чоловік зірвав джекпот у 3 млн доларів та забув білет у крамниці: хто забрав виграш

Мешканець Массачусетса, США, випадково забув свій виграшний лотерейний білет у винному магазині.

Про це пише dailystar.co.uk.

Пол Літтл спочатку подумав, що загубив його. Приблизно через 45 хвилин інший покупець помітив, що Літтл пішов без квитка, і повернув його продавчині. Але 23-річна Карлі Нуньєс вирішила залишити його собі.

Чоловік забув виграшний лотерейний білет у крамниці / Фото: dailystar.co.uk

Пізніше того ж вечора були названі виграшні номери Літтл. Як виявилося, чоловік зірвав джекпот у 3 млн доларів.

Прокуратура стверджує, що Нуньєс нібито виношувала змову, щоб отримати приз за допомогою 32-річного колеги Джозефа Реддема, який відвіз її до штаб-квартири лотереї.

Представники лотереї швидко запідозрили, коли помітили, що квиток, схоже, порваний, що, за словами Нуньєс, сталося випадково.

На відео з камери спостереження в лотерейному офісі також знято, як Нуньєс нібито сперечається з Реддемом через гроші.

Реддем нібито зажадав приз і Нуньєс сказала йому, що "заплатить йому всього 200 000 доларів", заявили прокурори.

Пізніше Нуньєс зізналася, що не купувала квиток і відео з камер спостереження допомогло встановити, що він належить Полу.

Чоловік нарешті отримав свій лотерейний виграш. Він каже, що перше, що планує зробити зі своїми 3 мільйонами доларів, це виплатити іпотечний кредит за свій будинок і зробити невеликий ремонт.

Пол Літтл / Фото: dailystar.co.uk

Він також планує продовжувати працювати та використовувати гроші, щоб віддати їх спільноті.

"Я знаю церкву, до якої ходжу, їм потрібна система опалення. Тож ми будемо працювати, щоб зробити свій внесок у це", — сказав Літтл.

А щодо продавчині магазину, якій зараз висунуто звинувачення у зв'язку з інцидентом, він сказав: "Я знаю, вона поставила себе у скрутне становище. Але, сподіваюся, вона прокладе собі шлях до кращого життя".

За даними окружної прокуратури округу Плімут, Нуньєс звинувачують у крадіжці, поданні неправдивої заяви та залякуванні свідків.

Карлі Нуньєс / Фото: dailystar.co.uk

Суддя наказав тримати її під заставою у розмірі 10 000 доларів готівкою після того, як вона не визнала себе винною.

Реддема звинуватили у спробі вимагання та відпустили під підписку про невиїзд. Йому було наказано не грати в азартні ігри та не контактувати з Нуньєс чи будь-якими свідками, і він має повернутися до суду 28 липня.

Нагадаємо, забобона матері про "руку, яка свербить" привела сина до шаленого виграшу в лотерею. Щасливчик вже знає, куди витратить гроші.

Читайте також: