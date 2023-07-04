Чоловік зірвав джекпот у 3 млн доларів та забув білет у крамниці: хто забрав виграш

Квиток привласнила продавчиня.
Мешканець Массачусетса, США, випадково забув свій виграшний лотерейний білет у винному магазині.
Про це пише dailystar.co.uk.
Пол Літтл спочатку подумав, що загубив його. Приблизно через 45 хвилин інший покупець помітив, що Літтл пішов без квитка, і повернув його продавчині. Але 23-річна Карлі Нуньєс вирішила залишити його собі.
Пізніше того ж вечора були названі виграшні номери Літтл. Як виявилося, чоловік зірвав джекпот у 3 млн доларів.
Прокуратура стверджує, що Нуньєс нібито виношувала змову, щоб отримати приз за допомогою 32-річного колеги Джозефа Реддема, який відвіз її до штаб-квартири лотереї.
Представники лотереї швидко запідозрили, коли помітили, що квиток, схоже, порваний, що, за словами Нуньєс, сталося випадково.
На відео з камери спостереження в лотерейному офісі також знято, як Нуньєс нібито сперечається з Реддемом через гроші.
Реддем нібито зажадав приз і Нуньєс сказала йому, що "заплатить йому всього 200 000 доларів", заявили прокурори.
Пізніше Нуньєс зізналася, що не купувала квиток і відео з камер спостереження допомогло встановити, що він належить Полу.
Чоловік нарешті отримав свій лотерейний виграш. Він каже, що перше, що планує зробити зі своїми 3 мільйонами доларів, це виплатити іпотечний кредит за свій будинок і зробити невеликий ремонт.
Він також планує продовжувати працювати та використовувати гроші, щоб віддати їх спільноті.
"Я знаю церкву, до якої ходжу, їм потрібна система опалення. Тож ми будемо працювати, щоб зробити свій внесок у це", — сказав Літтл.
А щодо продавчині магазину, якій зараз висунуто звинувачення у зв'язку з інцидентом, він сказав: "Я знаю, вона поставила себе у скрутне становище. Але, сподіваюся, вона прокладе собі шлях до кращого життя".
За даними окружної прокуратури округу Плімут, Нуньєс звинувачують у крадіжці, поданні неправдивої заяви та залякуванні свідків.
Суддя наказав тримати її під заставою у розмірі 10 000 доларів готівкою після того, як вона не визнала себе винною.
Реддема звинуватили у спробі вимагання та відпустили під підписку про невиїзд. Йому було наказано не грати в азартні ігри та не контактувати з Нуньєс чи будь-якими свідками, і він має повернутися до суду 28 липня.
Нагадаємо, забобона матері про "руку, яка свербить" привела сина до шаленого виграшу в лотерею. Щасливчик вже знає, куди витратить гроші.
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