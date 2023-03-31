Чоловік зірвав джекпот у два млн доларів після того, як виграв мільйон: хто цей щасливчик

Свій перший виграш мільйонер витратив на весіллі своєї мрії.

Чоловік із Північної Кароліни виграв джекпот у два мільйони доларів менш ніж за два роки після отримання призу в мільйон доларів.

Про це пише upi.com.

41-річний Фарріс Френк розповів представникам лотереї Північної Кароліни, що перебував за межами міста на будівельних роботах, коли зупинився в магазині Handy House та купив лотерейний білет Diamond Dazzler.

Чоловік, який виграв джекпот у мільйон доларів у липні 2021 року, виявив, що його квиток приніс головний приз.

"Це круто, тому що вперше, коли я виграв, це було за дві милі від мого будинку, а цього разу я був за чотири з половиною години", — сказав Френк.

Фото: upi.com

Френк зізнався, що завжди підозрював, що в майбутньому на нього чекає ще один джекпот.

"Це божевілля, тому що за день до того, як я виграв, мій приятель запитував мене, яке це - виграти мільйон доларів. І я сказав йому, що збираюся подвоїти його", - пригадав він.

Переможець сказав, що йому все ще важко повірити у свій другий джекпот.

Свій перший виграш мільйонер витратив на весіллі своєї мрії. Частину ж нового виграшу чоловік витратить на відпустку з дружиною.

Нагадаємо, британка подала до суду на Camelot, стверджуючи, що оператор лотереї зобов'язаний виплатити їй приз. Тепер вона хоче отримати шестизначну суму.

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