Чоловік зірвав джекпот за декілька днів до виходу на пенсію: на яку суму він розбагатів

Тепер на нього чекає безбідне майбутнє.

Американець виграв у лотерею через 3 дні після оголошення про вихід на пенсію.

Про це пише upi.com.

Пол Башоу сказав представникам лотереї штату Массачусетс, що пішов від свого роботодавця, в якого він пропрацював понад 20 років.

Через три дні після заяви, колишній водій вантажівки, який готується відсвяткувати своє 66-річчя наприкінці цього року, купив у магазині лотерейний білет та зірвав джекпот.

Пол Башоу / Фото: Massachusetts State Lottery

"Я казав своїй дружині, що в житті було три речі, які я ніколи не думав, що побачу: перемога "Патріотів" у Суперкубку, попадання в лунку у гольфі — це сталося п'ять років тому – і виграш у лотереї. А тепер усі три мрії здійснено", - сказав він.

Башоу також поділився, що планує використати частину свого виграшу на подорожі.

Нагадаємо, в Індії 11 прибиральниць зірвали джекпот у 1,2 млн доларів. Вони ледь накопичили 3 долари на білет.

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