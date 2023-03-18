Чоловік зірвав карколомний джекпот, зігравши в лотерею на заправці

Переможець зізнався, що передчував свою перемогу, тому й придбав квиток.

У США житель Північної Кароліни зірвав джекпот в 1 млн дол., придбавши на заправці миттєвий лотерейний квиток.

Про це повідомляє Mlive.

Чоловік був захоплений новою версією улюбленої миттєвої лотереї Millionaire Maker II, яка й принесла йому виграш.

"Мені дуже сподобалася перша гра Millionaire Maker, тому я був схвильований, коли вийшла гра Millionaire Maker II, і у мене було відчуття, що я виграю в ній", – сказав 53-річний переможець, який вирішив залишитися анонімним.

"Я пошкрябав квиток у магазині одразу після його покупки, і коли я побачив, що співпало "26" за приз в 1 мільйон доларів, я не міг у це повірити! Я пішов просто додому, щоб повідомити дружині хороші новини та попросити її переглянути квиток. Ми обоє були такі схвильовані!" – поділився емоціями переможець.

Він вже відвідав штаб-квартиру лотереї, щоб отримати свій приз. При цьому чоловік вирішив отримати роші як одноразову виплату в розмірі 634 тис. дол., а не як ануїтет (щомісячні платежі рівними частинами протягом певного строку).

Частину свого виграшу чоловік планує відкласти для онуків, а решту ­– для себе.

Нагадаємо, раніше у США жінка виграла приз у 100 тис. дол. за лотерейним квитком менше ніж через 12 годин після того, як зірвала джекпот в 11 тис. дол. у казино.

Читайте також: