Чоловік зіткнувся віч-на-віч із ведмедем у своєму дворі: чим все закінчилося (відео)

У місті Ешвіл, штат Південна Кароліна, США, чоловік зіткнувся із ведмедем під час відпочинку на своєму подвір'ї.

На щастя, звір на нього не напав, передає CNN.

Девід Оппенгеймер розповів, що камера з дверного дзвінка попередила його про рух за межами будинку.

"Я озирнувся і нічого не побачив, але приблизно через хвилину з'явився ведмідь і виявився практично переді мною", - поділився приголомшений власник.

На кадрах видно, як ведмідь та чоловік дивляться одне на одного, а Оппенгеймер чіпляється за подушку і завмирає, доки ведмідь не тікає. Вони неабияк наполохали одне одного.

"Коли це сталося, ми зустрілися очима, і я думав, що не можна дивитися в очі ведмедеві, але ми встановили візуальний контакт, і я не знав, що робити далі. Я подумав відвести очі, щоб подивитися трохи убік, але я хотів бути готовим налякати ведмедя, якщо він нападе на мене", - пригадав він.

На думку Девіда, ведмідь — це та сама тварина, яку він бачив у попередніх випадках, коли він блукав навколо будинку і здійснював набіги на годівницю для птахів.

"Ведмеді тут дуже миролюбні, — сказав він. "Цей просто заскочив мене зненацька".

Нагадаємо, не так давно в Італії ведмеді розірвали студента на шматки під час пробіжки. Понівечений труп 26-річного чоловіка виявили за декілька годин.

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