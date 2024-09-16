Чоловік зіткнувся з ведмедем, залізши до його лігва: чим це закінчилося (відео)

Блогер шокував Мережу своїм вчинком.
Сербський блогер зняв на відео момент, коли він зіткнувся з ведмедем, залізши в його лігво.
Стефан Янковіч перебував у ямі звіра, коли за мить туди повернувся один із мешканців.
На жахливих кадрах, опублікованих в Instagram з підписом "на краю життя", можна побачити, як він ховається, а ведмідь блокує вхід і оцінює непроханого гостя.
Тварина пробралася всередину лігва, але, швидко обнюхавши все навколо, вирішила відступити назад. Тоді Стефан обережно спробував вибратися з ведмежої ями сам, опинившись при цьому віч-на-віч зі звіром. Ведмідь обнюхав блогера та його камеру, але не став його кривдити.
Стефан вибрався неушкодженим із лігва, але швидко потрапив у ще одну халепу з ведмедями, про що він показав своїм 953 000 підписникам у другому відео.
Він виліз на сусіднє дерево та показав, як навколо нього ходять два ведмеді.
Блогер сказав у кліпі: "Ви не повірите, що зі мною сталося. Я провів 24 години в лісі, і на мене напав ведмідь. Він чекає на мене, а там ще один", - закінчив Янковіч і залишився на дереві, поки небезпека не минула.
Невідомо, де перебував Стефан під час зустрічі і як він опинився в ситуації з бурими ведмедями. Деякі користувачі Мережі були переконані, що кадри автентичні – і вони просто не могли повірити, що Стефан міг піти на такий величезний ризик заради контенту.
Один з юзерів прокоментував це так: "Йому пощастило, що ведмідь не розірвав його на шматки". Інший сказав: "Як він туди потрапив? Ці люди ризикують життям лише заради контенту". Третій зауважив: "Здається, моя душа покинула тіло, коли я дивився на це".
Але після того, як відео стало вірусним у соціальних мережах, інші припустили, що ведмеді, можливо, насправді "знають його":
- Ведмеді знають його! Інакше б йому відірвали голову
- Це точно його домашній ведмідь
Щоб зробити цю ситуацію ще більш дивною, Стефан поділився ще одним відео, на якому він гладить ведмедя, пояснюючи, що вони стали "найкращими друзями". Тварини їли з його долоні, а одного разу навіть взяли ягоду, яку він тримав між губами, просто з його рота. Все це відбувалося під наглядом дресирувальника, який пильно стежив за інфлюєнсером.
Стефан підписав ролик: "Ніхто не вірив, що людина може дружити з ведмедем".
Нагадаємо, чоловік кинув камеру GoPro в океан із круїзного лайнера. Юзери зізналися, що почуваються дещо моторошно після перегляду цих кадрів.
Читайте також: