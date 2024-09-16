Чоловік зіткнувся з ведмедем, залізши до його лігва: чим це закінчилося (відео)

Сербський блогер зняв на відео момент, коли він зіткнувся з ведмедем, залізши в його лігво.

Стефан Янковіч перебував у ямі звіра, коли за мить туди повернувся один із мешканців.

На жахливих кадрах, опублікованих в Instagram з підписом "на краю життя", можна побачити, як він ховається, а ведмідь блокує вхід і оцінює непроханого гостя.

Тварина пробралася всередину лігва, але, швидко обнюхавши все навколо, вирішила відступити назад. Тоді Стефан обережно спробував вибратися з ведмежої ями сам, опинившись при цьому віч-на-віч зі звіром. Ведмідь обнюхав блогера та його камеру, але не став його кривдити.

Стефан вибрався неушкодженим із лігва, але швидко потрапив у ще одну халепу з ведмедями, про що він показав своїм 953 000 підписникам у другому відео.

Він виліз на сусіднє дерево та показав, як навколо нього ходять два ведмеді.

Блогер сказав у кліпі: "Ви не повірите, що зі мною сталося. Я провів 24 години в лісі, і на мене напав ведмідь. Він чекає на мене, а там ще один", - закінчив Янковіч і залишився на дереві, поки небезпека не минула.

Невідомо, де перебував Стефан під час зустрічі і як він опинився в ситуації з бурими ведмедями. Деякі користувачі Мережі були переконані, що кадри автентичні – і вони просто не могли повірити, що Стефан міг піти на такий величезний ризик заради контенту.

Один з юзерів прокоментував це так: "Йому пощастило, що ведмідь не розірвав його на шматки". Інший сказав: "Як він туди потрапив? Ці люди ризикують життям лише заради контенту". Третій зауважив: "Здається, моя душа покинула тіло, коли я дивився на це".

Але після того, як відео стало вірусним у соціальних мережах, інші припустили, що ведмеді, можливо, насправді "знають його":

Ведмеді знають його! Інакше б йому відірвали голову

Це точно його домашній ведмідь

Щоб зробити цю ситуацію ще більш дивною, Стефан поділився ще одним відео, на якому він гладить ведмедя, пояснюючи, що вони стали "найкращими друзями". Тварини їли з його долоні, а одного разу навіть взяли ягоду, яку він тримав між губами, просто з його рота. Все це відбувалося під наглядом дресирувальника, який пильно стежив за інфлюєнсером.

Стефан підписав ролик: "Ніхто не вірив, що людина може дружити з ведмедем".

Нагадаємо, чоловік кинув камеру GoPro в океан із круїзного лайнера. Юзери зізналися, що почуваються дещо моторошно після перегляду цих кадрів.

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