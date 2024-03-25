Чоловік зізнався дружині у зраді: її приголомшив не сам роман, а вибір коханки

Жінка залишилася спустошеною після того, як чоловік, з яким вона прожила трохи більше ніж 15 років, зізнався, що у нього був роман з його двоюрідною сестрою.

Про це пише Mirror.

Марія та Антоніо були одружені понад десять років, і хоча саме зізнання про роман шокувало жінку, це не було тим, що вплинуло на неї найбільше. Найбільшого удару Марія зазнала, коли зрозуміла, що чоловік зраджував її з членом своєї родини.

Після зради двоюрідна сестра Антоніо, на жаль, загинула в автокатастрофі, що призвело до того, що чоловік почувався пригніченим і став "набагато менше схожим на себе". Він вирішив, що настав час зізнатися дружині і все їй розповісти.

Марія поділилася своїми переживаннями в соціальних мережах: "Сьогодні ввечері, коли я повернулася з роботи, Антоніо відправив наших двох дітей ночувати до своєї матері, а сам приготував нам вечерю. Після вечері він посадив мене і сказав, що мені потрібно підготуватися до того, що він збирається сказати. Потім він почав розповідати мені про свій роман... Зі своєю двоюрідною сестрою".

Марія розповіла про те, в чому зізнався їй чоловік, додавши: "Підбиваючи підсумок, можна сказати, що він мав сексуальні стосунки зі своєю двоюрідною сестрою відтоді, як вона "спокусила" його, коли їй було 13, а йому 16 років. Ці сексуальні стосунки тривали до їхнього дорослого віку, аж поки він не почав зустрічатися зі мною".

Чоловік Марії зізнався, що "між ним і його кузиною нічого не було" протягом перших чотирьох років його шлюбу з Марією – чи то з милосердя, чи то це деталь, яку їй не потрібно було знати. Однак коли все почалося знову, Антоніо сказав Марії, що його переконала двоюрідна сестра. Вона написала: "Вона нібито переконала його продовжувати сексуальні стосунки на стороні. Як ви можете собі уявити, це тривало до трьох тижнів тому".

Приголомшеній Марії сказали, що вона може робити з отриманою інформацією все, що завгодно. Чоловік Марії заявив, що прийме будь-яке її рішення: "Він сказав, щоб я робила так, як хочу, і він прийме все, що я вирішу зробити, зважаючи на наш шлюб".

У своєму дописі Марія зазначила, що його двоюрідна сестра – це було "набагато більше, ніж просто сексуальна інтрижка". Жінка додала, що "ніколи не очікувала", що її чоловік зрадить, не кажучи вже про його кровну родичку.

"Він ніколи не робив нічого, що могло б насторожити, наприклад, не приходив пізно. Я в глухому куті і не знаю, куди мені рухатися далі. Я не змогла нічого йому сказати після того, як він так відверто про це сказав", - поділилася вона.

Попросивши юзерів допомогти їй, Марія зізналася, що вона "плакала". Однак поради були короткими і швидкими – користувачі порадили Марії подати на розлучення.

Марія поінформувала людей про ситуацію в оновленому дописі і сказала: "Перш за все, я хочу сказати, що я ціную всю підтримку, яку я отримала після того, як опублікувала свій перший допис. Було дуже важко проковтнути все це, і зараз я шукаю адвоката, який би допоміг мені з розлученням".

Нагадаємо, чоловік зраджував дружину з 18-річною дівчиною їхнього сина. Вона була шокована, дізнавшись, що відбувалося у її будинку.

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