Чоловік зламав палець під час освідчення коханій – фото, відео

Молодий романтик зняв на камеру момент, коли його освідчення пішло не за планом, оскільки він зламав палець.

Про це пише Daily Mail.

Минулого місяця американець Алек Райт планував зняти пам'ятні милі кадри, на яких він просить Енджел Гріффін стати його дружиною. Натомість спершу вдалося зафіксувати момент, коли знервований 22-річний хлопець із гучним "хрускотом" застряє мізинцем лівої руки в багажнику автомобіля, що змушує його хитатися від болю та стікати кров'ю.

Алек Райт / Фото: Kennedy News and Media

Райт, який володіє власною компанією з виробництва сонячної енергії, каже, що швидко зрозумів, що "все зіпсовано", але після того, як його матір викликала швидку допомогу, медики та помічники переконали його не скасовувати задумане.

Алек Райт / Фото: Kennedy News and Media

Другий кліп, знятий мамою Алека, показує, як стурбована 23-річна Енджел приїжджає та знаходить Алека на задньому сидінні машини швидкої допомоги, де він чекає на неї з квітами та каблучкою.

Спантеличена дівчина запитує: "Чому в тебе квіти?". Потім партнер запрошує її сісти до машини швидкої допомоги та запевняє, що з ним усе гаразд.

Медики спостерігають, як Алек зі сльозами на очах каже: "Я кохаю тебе і хочу провести з тобою решту свого життя. Я все це спланував. Ти проведеш зі мною решту свого життя?".

Вона відповідає впевненим "так", одягає каблучку за 1000 доларів, а потім обіймає Алека, доки він сидить на ношах із приладом для вимірювання артеріального тиску та пов'язкою на пальці.

Алек, якому наклали вісім швів, зізнався, що розчарований тим, що його плани не стали реальністю, але він тішиться, що пара має унікальну історію.

Зі свого боку, новоспечена наречена поділилася, що її "шокувала" кількість крові, пролита Алеком під час освідчення, але зазначила, що його стійкість доводить, як сильно він її кохає.

Алек Райт і Енджел Гріффін / Фото: Kennedy News and Media

Відео з освідченням було переглянуто понад 4,7 мільйона разів, і користувачі назвали цей дивний момент "ще чудовішим", ніж початковий план Алека.

Алек із Далласа сказав: "Я думаю, що все це божевілля, але це спрацювало. Це чудова історія, яку ми зможемо розповісти. Енджел думала, що моє освідчення буде дуже екстравагантним, і так воно і було. День минув майже ідеально, але коли я витягував речі з машини, щоб допомогти відеооператору підготуватися, я закрив багажник та залишив руку там. Це було досить боляче і не те, на що я очікував. Я все одно хотів продовжити, але потім подумав, що не зможу цього зробити, і все було зіпсовано. Всі переконали мене зробити це, тому що це була б чудова історія, тому, хоч я все ще був шокований, я зробив це. Мої сльози були сумішшю розчарування через те, що все пішло не за планом, і болю".

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Алек організував для коханої, яка працює агенткою з нерухомості, похід крамницями з подругою, щоб він міг все організувати таємно. Він заплатив близько 650 доларів фотографу та відеооператору, щоб зафіксувати цей момент, і навіть заплатив комусь 300 доларів за розміщення квітів і свічок у Гайленд-Парку в Далласі.

Дівчина пригадала: "Коли я дісталася машини швидкої допомоги, моєю першою думкою було: "З ним все гаразд?". Але потім я помітила квіти і розгубилася. Коли він відкрив коробку з каблучкою, я завагалася, бо помітила, що на ньому було багато крові. Вона була на його обличчі, футболці, штанях, туфлях, скрізь. Я зрозуміла, що йому справді було боляче, і водночас він справді освідчувався. Я була приголомшена, і це повернуло мене назад. Мені було дуже погано, але в той же час це показувало, як сильно він кохає мене і як сильно він хотів через це пройти. Це так по-нашому. Ми ніколи не виходимо надвір без шуму. Завжди є щось. У лікарні він показав мені фотографії того, як було заплановане освідчення, і я подумала, що це красиво, але в той же час я була просто щаслива, що заручена ним, і не злилася. Я знаю, що наше весілля буде красивим, тому я більше хвилювалася за нього. Бо це було настільки шалено, що я просто вирішила поділитися цим з усіма".

Енджел Гріффін / Фото: Kennedy News and Media

Пара, яка разом уже два роки, призначила дату свого весілля на травень 2025 року.

Нагадаємо, жінка відверто розповіла, як випадково закрутила роман із чоловіком найкращої подруги. Вона поділилася, як це сталося і чим закінчилося.

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