Чоловік зламав руку в душі через найбільший у світі пеніс (фото)

Власник найбільшого у світі пеніса Метт Барр / © Jam Press

41-річний лондонець Метт Барр, власник найбільшого у світі пеніса завдовжки 37 см, отримав серйозну травму, послизнувшись у душі. За словами Барра, габарити його органу неодноразово ставали причиною курйозів, а цього разу — і перелому руки.

Про це повідомляє Mirror.

«Це була дуже незручна пригода. Одна з проблем, коли ти настільки великий, особливо у гарячому душі, полягає в тому, що ноги майже не видно», — розповів Метт.

Він пояснив, що швидкі рухи у душі негативно впливають на рівновагу.

«Я поспішав зібратися на роботу і не помітив залишки гелю у ванні, бо єдине, що було в моєму полі зору, — це мій пеніс. Я послизнувся, вилетів з ванни головою вперед і вдарився плечем об підлогу. У підсумку отримав два переломи», — поділився чоловік.

Це не перший інцидент, пов’язаний із його анатомією. Метт згадує про попередні «небезпечні моменти» та падіння, зазвичай під час душу з партнеркою.

«Я завжди нервував перед походами до публічних душів через реакцію людей, але тепер трохи боюся й приватних. Зрозумів, що потрібно митися повільніше. Купив килимок, щоб, навіть якщо вид перекритий, було менше шансів підсковзнутися», — каже британець.

Через травму чоловік був змушений скасувати заплановану поїздку на пляж. У минулому він уже мав проблеми на відпочинку: одного разу шорти Метта стали занадто прозорими після намокання, а в іншому випадку — облягли так, що менеджер курорту попросив його залишити басейн.

«Через це я більше не їжджу у стандартні пакетні тури чи до готельних басейнів all-inclusive, а шукаю тихіші місця. Не така вже й велика проблема. Просто ще одна річ, яку я не можу робити», — розповів чоловік.

Метт Барр зі зламаною рукою / © Jam Press

До слова, раніше актор Джона Фелкон, який стверджує про наявність у себе найбільшого у світі пеніса, розповів про деякі труднощі, з якими йому довелося зіткнутися через це.