Чоловік зламав загадковий сейф, який не могли відкрити декілька десятиліть: що було всередині

Водій автобуса в Манітобі, Канада, зламав загадковий сейф книгарні.

Про це пише upi.com.

Книгарня Red Emma's Bookstore в Балтиморі, США, яка успадкувала великий загадковий сейф, публічно закликала зломщиків розкрити стару скриньку, і виклик прийняв Рік Аммаззіні.

Чоловік сказав, що близько 12 років тому захопився зломом сейфів, і онлайн-група ентузіастів-однодумців закликала його спробувати зробити це.

Загадковий сейф у книгарні / Фото: скриншот з відео

"Жартома вони розмістили це в групі, сказавши: "Ти повинен піти і зробити це!". Як спростування я сказав: "Якщо ви, хлопці, заплатите за це, я зроблю це", - сказав Аммаззіні.

Краудфандингова кампанія швидко зібрала Ріку 1300 доларів, необхідні для подорожі, і він вилетів до Америки.

Загадковий сейф у книгарні / Фото: скриншот з відео

Аммаззіні сказав, що його перший день спроб зламати замок виявився складнішим, ніж очікувалося.

"Зазвичай цей замок займає годину або півтори", - сказав він. "Я зіткнувся з деякими проблемами, замок не працював належним чином".

Він поговорив зі своєю онлайн-спільнотою після першого дня спроб, і вони дали декілька порад.

"Наступного дня, маючи ці знання, я зміг зрозуміти, що робить замок і які збої я відчуваю", — пригадав він.

Він провів у книгарні цілий день, поки двері сейфа нарешті не відчинилися.

"Я торкався циферблату протягом 10 годин", - сказав він. "Мої руки були насправді чорними від латуні, я так довго до неї торкався".

У магазині пообіцяли, що той, хто відкриє сейф, отримає половину вмісту, якщо всередині буде щось цінне, але в результаті Аммаззіні знайшов лише порожні дерев'яні ящики, декілька скріпок та старий платіжний корінець.

Загадковий сейф у книгарні / Фото: скриншот з відео

Загадковий сейф у книгарні / Фото: скриншот з відео

Аммаззіні сказав, що він не був розчарований, оскільки отримав чудовий досвід.

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