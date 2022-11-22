Чоловік зловив гігантську "золоту рибку": фото

Рибу чоловік не вбивав та випустив у річку.

Рибалка з Вустерширу, що у Великій Британії, Енді Гекет у регіоні Шампань в Франції зловив гігантську "золоту рибку".

Про це пише ВВС.

Ця риба вагою 30 кілограмів вважалась невловимою, проте британський рибалка таки її зловив. Це - гібрид шкіряного коропа та коропа кої. Енді Гекету знадобилось 25 хвилин, щоб зловити легендарну рибу. Місцеві рибалки називають її "Морквою" через яскравий помаранчевий колір.

Фото: ВВС

Після того, як рибалка її виловив, чоловік сфотографувався з рибою. Він вирішив не вбивати відомого коропа та відпустив рибу назад до водойми. Енді Гекет каже, що він хоче, щоб і інші рибалки спробували свої сили та зловили відому "Моркву".

Інші цікавинки із рибою

Чилійські рибалки впіймали велетенського оселедцевого короля чубатого (Regalecus glesne) довжиною 5 метрів. Зазвичай довжина таких риб з родини ременетілих становить 1−2 метри. Риба-монстр рідко з’являється на поверхні та вважається провісником катастроф.

Біля узбережжя Тасманії вперше за 22 роки помітили дуже рідкісну "ходячу" рибу, яка живе лише в Австралії. Востаннє рожеву рибу бачили дайвери біля Тасманії в 1999 році. В історії зафіксували чотири випадки спостереження за цими морськими тваринами.

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