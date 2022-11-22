Чоловік зловив гігантську "золоту рибку": фото

Рибу чоловік не вбивав та випустив у річку.
Рибалка з Вустерширу, що у Великій Британії, Енді Гекет у регіоні Шампань в Франції зловив гігантську "золоту рибку".
Про це пише ВВС.
Ця риба вагою 30 кілограмів вважалась невловимою, проте британський рибалка таки її зловив. Це - гібрид шкіряного коропа та коропа кої. Енді Гекету знадобилось 25 хвилин, щоб зловити легендарну рибу. Місцеві рибалки називають її "Морквою" через яскравий помаранчевий колір.
Після того, як рибалка її виловив, чоловік сфотографувався з рибою. Він вирішив не вбивати відомого коропа та відпустив рибу назад до водойми. Енді Гекет каже, що він хоче, щоб і інші рибалки спробували свої сили та зловили відому "Моркву".
Інші цікавинки із рибою
Чилійські рибалки впіймали велетенського оселедцевого короля чубатого (Regalecus glesne) довжиною 5 метрів. Зазвичай довжина таких риб з родини ременетілих становить 1−2 метри. Риба-монстр рідко з’являється на поверхні та вважається провісником катастроф.
Біля узбережжя Тасманії вперше за 22 роки помітили дуже рідкісну "ходячу" рибу, яка живе лише в Австралії. Востаннє рожеву рибу бачили дайвери біля Тасманії в 1999 році. В історії зафіксували чотири випадки спостереження за цими морськими тваринами.
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