Чоловік змінив стать, щоб не потрапити до в’язниці за насильство над жінками

Він стверджує, що після зміни статі став “новою людиною” і відрізняється від засудженого за гендерне насильство.

Іспанець, засуджений до трьох років і чотирьох місяців ув'язнення за образливу поведінку до двох своїх останніх партнерок, зареєструвався як жінка і попросив помилування, щоб уникнути в'язниці. Він стверджує, що після зміни статі став “новою людиною” і відрізняється від засудженого за гендерне насильство.

Про це повідомляє іспанське агентство EFE з посиланням на адвокатку Марію Хосе Аточе, яка захищала двох потерпілих від насильства жінок.

За її словами, і вона, і її клієнтки дізналися про цей випадок через апеляцію, яку особа подала до суду, щоб уникнути ув'язнення.

Засуджений, родом з андалузького міста Севілья, має дві судимості за гендерне насильство, з яких друга, 40 місяців ув'язнення, вже остаточна. Однак, у липні цього року він з'явився в РАГСі і зареєструвався під ім'ям Мілан (його справжнє ім'я Антоніо), стверджуючи, що відчуває себе жінкою, хоча народився чоловіком.

Іспанський закон про рівність транссексуалів дозволяє будь-якому іспанцю віком від 16 років подати заяву до реєстру актів цивільного стану для законної зміни їхньої статі, без необхідності подавати медичні чи психологічні звіти або проходити медичний процес для тілесних змін.

Зареєструвавшись як жінка, особа попросила про помилування. Тепер адвокатка не може нічого зробити, очікуючи відкриття періоду апеляції.

За її словами, засуджений ніколи не виявляв жодних ознак, що хоче змінити свою стать, “і навіть у судовому процесі він піддавався двом психіатричним експертизам і ніколи не наводив подібних обставин”, окрім того, що під час суду стверджував, що страждає на психопатію, але це не було доведено.

Нагадаємо, раніше британка вигадала історію про зґвалтування, щоб стати популярною. Вона побила себе молотком та стверджувала, що стала жертвою сексуального насильства.

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