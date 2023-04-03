Чоловік змушений дотримуватись дієти з шоколадних яєць: він здивував, чому так сталося

Британець стверджує, що через розлад харчової поведінки живе на дієті з великодніх яєць.

Як пише ladbible.com, цього року він з’їв їх уже 200 штук. Ешлі Кін харчується цими солодощами від січня до квітня кожного року.

30-річний чоловік каже, що від більшості продуктів його нудить, і він може перетравлювати лише шоколад, картопляне пюре, йоркширські пудинги та фрукти. Ешлі зазначив, що блював щоразу, коли пробував їжу в дитинстві. Відтоді у нього розвинулася сильна огида до нових страв через страх, що йому буде кепсько.

Кін вважає, що одним із можливих діагнозів є "обмежувальний розлад" прийому їжі - стан, що характеризується відмовою від певних продуктів. Чоловік звертався до багатьох лікарів, у тому числі пройшов "повний техогляд", лише для того, щоб з'ясувати, чи це пов'язано з його кишечником чи це психологія.

Фото: ladbible.com

"Я здав усі аналізи і вони сказали, що всі мої показники ідеальні. Але що робити, якщо у мене така дієта? Ні м'яса, овочів чи їжі на виніс. Я люблю пюре, але не їм чипси чи картоплю у мундирі. Я пробував різні продукти протягом багатьох років, намагаючись змінити свою дієту, але тепер це страх захворіти. Я ненавиджу хворіти і не хочу наражати себе на це", - поділився він.

Продавець, який з'їдає до шести шоколадних яєць на день, додав: "Моя дієта досить нудна і не приносить мені задоволення. Я не можу їсти зі своїми двома дітьми, тому ми не можемо ходити кудись на сімейні обіди тощо. Це дуже засмучує, особливо на Різдво".

Нагадаємо, у США дитину довелося вивезти з будинку після того, як правоохоронці виявили, що він був заповнений сміттям та фекаліями. Горе-мама пояснила, чому так сталося.

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