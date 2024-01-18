Чоловік змусив пілотів розвернути літак у повітрі: що він накоїв

159 пасажирів вчасно не дісталися місця призначення.
Рейс, який прямував із Токіо, Японія, до США, був змушений повернутися назад після того, як п'яний пасажир вкусив бортпровідника.
Про це пише The Japan Times.
Повідомляється, що "сильно п'яний" 55-річний чоловік на рейсі 118 All Nippon Airways (ANA) вкусив члена екіпажу за руку.
Рейсовий радар показує, що літак, на борту якого було 159 пасажирів, злетів о 21:47 16 січня за місцевим часом до Сіетла, штат Вашингтон, але був перенаправлений назад до аеропорту Ханеда в Токіо.
Представник ANA повідомив CNN, що стюардеса зазнала легких травм, а столична поліція Токіо затримала неназваного американця після того, як літак приземлився в місті.
Японська телекомпанія TBS повідомила, що пасажир, що вкусив, сказав слідчим, що "не пам'ятає" своєї поведінки на борту.
Нагадаємо, працівниця аеропорту влаштувала скандал і жорстоко побила колег на очах у пасажирів. Вона не на жарт розлютилася.
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