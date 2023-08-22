Чоловік знайшов 460-річну каблучку із загадковим посланням – фото

Чоловік із металошукачем виявив на сільськогосподарських угіддях у Ноттінгемі, Велика Британія, 460-річну каблучку.

Про це пише ladbible.com.

Енді Тейлор поділився, що популярний символ кохання 16-го століття, важить близько 15 г, і містить загадкове послання, написане всередині: "I Meane Ryght".

460-річна каблучка / Фото: SWNS

"Було так спекотно, що я вирішив повернутися до своєї машини, щоби взяти свій напій. Мені пощастило. Щойно я повернувся назад, я вловив чудовий сильний сигнал. Я вирив ямку в піщаному ґрунті, і там був перстень, який просто дивився на мене. Це була приголомшлива знахідка. Коли прозвучить цей сигнал, ніколи не знаєш, чи це буде давній скарб", - поділився чоловік.

Енді Тейлор зі знахідкою / Фото: SWNS

Експерти вважають, що це може бути частина скарбів, захованих шерифом Ноттінгема чи членом його сім'ї. Енді виявив коштовності незадовго до того, як його друг Грем Гаррісон знайшов перстень з печаткою, який, як вважається, належав колишньому шерифу. На ньому було зображено герб сім'ї Дженісон, який сотні років тому служив верховним шерифом Ноттінгема. Багато століть тому Метью Дженісон відповідав за догляд за деревами в Шервудському лісі.

Енді на 95 відсотків впевнений, що прикраси, які він і Грем знайшли, належали одній людині.

460-річна каблучка / Фото: SWNS

Легенда свідчить, що Дженісон походив із багатої сім'ї, яка накопичила багатство за рахунок цінностей, залишених на їхнє зберігання під час громадянської війни, які так і не повернули.

Каблучку буде продано на аукціоні Hansons Auctioneers в Етволлі, Дербі, наприкінці цього року приблизно за 2000–3000 фунтів стерлінгів (2500–3800 доларів США).

Чарльз Генсон, власник аукціонного будинку, припустив, що каблучка, можливо, була подарунком на знак "високого статусу" і ідеально підходила б для заручин пари.

"Повідомлення, написане всередині, було секретом для всіх, крім власника та дарувальника, тому ми ніколи не можемо бути впевнені, що означало "Я маю на увазі правильно" для власника каблучки", - сказав він. "Його вага вказує на те, що його власник був багатий. Швидше за все, його подарували на знак кохання чи пошани майже 500 років тому. Для будь-якого любителя історії це має бути найкращий подарунок".

Нагадаємо, чоловік, якого вигнали з роботи, того ж дня виграв у лотерею. Стало відомо, на яку суму він розбагатів.

Читайте також: