Чоловік знайшов біля дверей записку, яка розкрила моторошну таємницю 1980-х років

Чоловік кілька десятиліть не міг забути про привида у спальні

Мешканець Каліфорнії, на ім’я Джейкоб пережив незвичайну зустріч із минулим. На його вхідних дверях з’явилася таємнича рукописна записка. Її залишив літній чоловік, який колись жив у цьому ж будинку і тепер хотів дізнатись, чи досі в задній спальні відбувається «щось дивне». Історія, опублікована в Мережі, миттєво стала вірусною.

Про це пише Newsweek.

Записка і виклик для мисливця за привидами

Інцидент стався раніше цього року, 18 червня. Джейкоб знайшов на своїх дверях аркуш паперу в лінійку з дивним, але ввічливим повідомленням: «Привіт, мене звати [ім’я приховано — ред.]. На початку 80-х я тут жив. Щось дивне трапилося в задній спальні. Мені цікаво, чи це досі відбувається. Я думаю, це був привид».

Записка містила контактні дані чоловіка і завершувалася проханням: він просив Джейкоба зателефонувати йому, «якщо воно [привид — ред.] досі приходить».

Хоча сам Джейкоб зізнався, що ця незвичайна знахідка «злякала його на пару днів», він запевнив, що за два роки, відколи він мешкає в цьому будинку, жодної паранормальної активності не спостерігав.

«Я живу тут близько двох років. Жодної дивної чи паранормальної активності — принаймні, поки що», — сказав Джейкоб.

Вірусна реакція та пошук душевного спокою

Через кілька місяців, саме напередодні Гелловіну, Джейкоб вирішив поділитися моторошною запискою на Reddit. Пост миттєво став хітом, набравши понад 26 000 вподобань і тисячі коментарів.

Користувачі мережі розділилися на тих, хто жартував, і тих, хто висловлював співчуття літньому чоловікові, який залишив записку. Багато хто закликав Джейкоба зв’язатися з автором листа.

«Бідний чувак десятиліттями ставив собі питання, чи справді це місце таке моторошне, як він пам’ятає. Я б йому зателефонував і повідомив, що „присутність“, здається, зникла, просто щоб дати йому душевний спокій», — написав один із користувачів.

Інші користувачі вказали на щирість і ввічливість автора записки.

«Лист був досить пристойним, і він не зробив нічого дивного, тому я б подзвонив і сказав йому, що нічого не відбувається принаймні щоб викинути це з його голови», — прокоментував інший користувач.

Джейкоб зазначив, що попри моторошну зав’язку, реакція незнайомців у мережі була скоріше теплою, ніж тривожною. Деякі користувачі навіть припустили, що автор записки міг бути давно втраченим членом його родини.

Це не перший випадок, коли незвичайна записка шокує людей. Нагадаємо, одна американка разом із донькою шукала дитячі книжки у благодійному магазині. Вони натрапили на збірку історій про принцес, але записка, знайдена між сторінок, настільки налякала жінку, що вона відмовилась від купівлі.