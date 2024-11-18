Чоловік знайшов "демонічну скриньку" в підвалі нового будинку: яке її справжнє призначення

Чоловік пережив найбільший шок у своєму житті після того, як переїхав до нового будинку і виявив "демонічну скриньку", заховану в підвалі.

Про це пише Daily Star.

Він пояснив, що натрапив на дерев'яний люк, коли переносив коробки на склад – і одразу подумав про найгірше. Розташований під сходами до підвалу люк був закритий на 16 гачків і гігантський болт. Він поділитися своїм відкриттям на Reddit: "Щойно купив будинок. Знайшов це в підвалі. Запечатано наглухо".

Знахідка у підвалі будинку / Фото: reddit

Допис був опублікований шість років тому, але нещодавно з'явився знову. У коментарях користувачі закликали відкрити його, щоб вони могли побачити, що ховається на іншому боці. Коментуючи його допис, один користувач сказав: "Ви ніколи раніше не жили в будинку з демонічним ящиком? Мабуть, добре бути багатим".

Інший користувач додав: "Напевно, це вентиляційний отвір старої дров'яної печі. Досить поширене явище, коли люди модернізують їх, щоб просто приховати. У мене в будинку є такий". Третя людина написала: "Якщо ви не відкриваєте і не оновлюєте, то ви заслуговуєте на те, щоб вас там замкнули".

Після довгих роздумів він вирішив відкрити його – але був гірко розчарований, коли дізнався, що є по той бік. Він додав: "Я розгадав таємницю підвального люка. Він більш приголомшливий, ніж я міг собі уявити. Він просто виходить назовні, за кущами".

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Однак у "дивному епілозі" чоловік додав, що з ним зв'язався чоловік, який побудував люк, і пояснив, чому його попросили побудувати його. Він продовжив: "Десять років тому, за його словами, сходи перед будинком обвалилися під час торнадо. Тодішній власник скористався можливістю відбудувати сходи, зробивши під ними укриття від торнадо. Але після того, як укриття було збудоване, він занепокоївся, що якщо будинок обвалиться під час шторму, він може опинитися в пастці в укритті. Як дехто припускає, люк дійсно є аварійним виходом. Рим-болти роблять люк занадто міцним, щоб його можна було відкрити ззовні, але його можна легко зняти, щоб втекти зсередини, якщо будинок завалиться, поки ви перебуваєте в укритті".

Дізнавшись правду про таємничий люк, він поділився своїм полегшенням від того, що не зміг його відчинити – але хотів би, щоб він відкрив двері до чогось "більш захопливого". Він додав: "Так відстійно. Тепер я хотів би, щоб це була коробка-привид".

Відповідаючи на його оновлення, один користувач сказав: "Ви не помітили цього зовні? Я ціную оновлення, але, чорт забирай, це не приголомшує". Інший юзер додав: "Поворот сюжету: ваш будинок – це коробка з привидами".

Нагадаємо, троє сестер успадкували рідкісну монету від померлого брата і не можуть повірити в її цінність. Вона була захована протягом 40 років.

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