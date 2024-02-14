Чоловік знайшов любовного листа солдата своїй коханій 70-річної давнини: що він їй писав

Він виявив його у ящику з інструментами.

Мешканець Мічигана, США, намагається розгадати таємницю любовного листа 70-річної давнини, якого він знайшов у ящику для інструментів.

Про це пише FOX 17.

Рік Трояновскі купив ящик на фермерському аукціоні 2017 року, але лише через декілька років він знайшов старого листа, захованого всередині.

Послання було написане 70 років тому армійським капралом Ірвіном Флемінгом. Його він надіслав жінці на ім’я Мері Лі Кріббс із Сан-Франциско до Гранд-Рапідса.

У листі Флемінг перепрошував кохану за розбіжності, які між ними виникли, а також сповідував своє безсмертне кохання: "Мері, ти мені так потрібна… І я знаю, що завжди кохатиму тебе".

Читайте провідні новини дня:

Капрал також розповів, як повільно протікав його час в армії, не отримуючи звісток від Мері, додавши, що коли він повернеться додому за сім місяців, це буде найщасливіший день у його житті. Він завершив листа, просячи Мері про те, про що він просив раніше – вийти за нього заміж.

"Це майже як справжня історія кохання. У наш час люди просто не пишуть такі речі. Це майже як поезія", - сказав Трояновскі.

Зараз чоловік намагається знайти родичів пари, які вижили, щоб передати їм листа.

"Мені він справді не потрібен, і якщо ми зможемо знайти людей, яким він належить, дітей, я думаю, для них це буде дуже корисним", - сказав він.

Читайте також: