Чоловік знайшов на горищі таємну кімнату з коробками, недоторканими від 60-х років: що там було

Відкривши їх, він розчарувався.
Чоловік виявив секретну кімнату на горищі під час ремонту свого будинку.
Про це пише Mirror.
Він зазнав шоку, коли робітники повідомили йому про кімнату, спонукавши його видерти гіпсокартон і дослідити її.
Зазирнувши всередину, він побачив тони коробок, недоторканих від 1960-х років, але їхній вміст спричинив більше запитань, ніж відповідей.
У Reddit він написав: "Один із робітників спитав, чи знаю я, що там є кімната. Я гадки не мав. Отже, ми розрізали гіпсокартон і побачили стоси коробок із 60-х років. І всі вони були повні!".
Чоловік був неабияк заінтригований. Втім, відкривши їх, він зазнав розчарування.
"Я відкрив їх, чекаючи на щось класне. А вони були наповнені чортовими сосновими шишками! Це один із найбільших обломів у моєму житті".
Але це не єдиний секретний простір, який він виявив у своєму будинку: приблизно через рік після переїзду він натрапив на зачинену шафу під сходами.
Він додав: "У ній було декілька іграшок 70-х років".
Коментуючи допис, один із користувачів сказав: "Коли я був молодший, моя сім'я збирала соснові шишки і зберігала їх на горищі. Ми використовували їх для розпалювання взимку".
Інший юзер додав: "Хіба не було величезної пожежної небезпеки зберігати їх на горищі? Він би спалахнув так швидко".
Третій користувач написав: "Чому люди не зберігають дбайливо збережені копії "Супермена", першого видання або хоча б стопку прикрас. Якого біса ви зберігаєте соснові шишки?".
Нагадаємо, пара продала будинок, забрала дітей зі школи та вирушила у подорож світом. Сім'я відвідала 28 країн.
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