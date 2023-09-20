Чоловік знайшов на горищі таємну кімнату з коробками, недоторканими від 60-х років: що там було

Чоловік виявив секретну кімнату на горищі під час ремонту свого будинку.

Про це пише Mirror.

Він зазнав шоку, коли робітники повідомили йому про кімнату, спонукавши його видерти гіпсокартон і дослідити її.

Зазирнувши всередину, він побачив тони коробок, недоторканих від 1960-х років, але їхній вміст спричинив більше запитань, ніж відповідей.

У Reddit він написав: "Один із робітників спитав, чи знаю я, що там є кімната. Я гадки не мав. Отже, ми розрізали гіпсокартон і побачили стоси коробок із 60-х років. І всі вони були повні!".

Чоловік був неабияк заінтригований. Втім, відкривши їх, він зазнав розчарування.

"Я відкрив їх, чекаючи на щось класне. А вони були наповнені чортовими сосновими шишками! Це один із найбільших обломів у моєму житті".

Але це не єдиний секретний простір, який він виявив у своєму будинку: приблизно через рік після переїзду він натрапив на зачинену шафу під сходами.

Він додав: "У ній було декілька іграшок 70-х років".

Коментуючи допис, один із користувачів сказав: "Коли я був молодший, моя сім'я збирала соснові шишки і зберігала їх на горищі. Ми використовували їх для розпалювання взимку".

Інший юзер додав: "Хіба не було величезної пожежної небезпеки зберігати їх на горищі? Він би спалахнув так швидко".

Третій користувач написав: "Чому люди не зберігають дбайливо збережені копії "Супермена", першого видання або хоча б стопку прикрас. Якого біса ви зберігаєте соснові шишки?".

Нагадаємо, пара продала будинок, забрала дітей зі школи та вирушила у подорож світом. Сім'я відвідала 28 країн.

Читайте також: