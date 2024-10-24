Чоловік знайшов посеред лісу сходи та зробив моторошне відкриття: що було під землею (відео)

Він вирішив дослідити підземний вхід і зняв його для своїх підписників.

Дослідник зробив шокувальну знахідку під час походу лісом і поділився нею в Інтернеті після того, як зняв усе це на відео.

Про це пише LADbible.

Джош, творець контенту для соціальних мереж, регулярно досліджує найдивніші місця та споруди у світі. Він часто використовує Google Earth для натхнення, щоб знайти ці моторошні місця, але саме на це він натрапив випадково.

Джош сказав, що він знайшов "зарослий вхід" під час прогулянки лісом. Пояснюючи, що він веде під землю, він додав: "Зайшовши всередину, щоб дослідити його, я опинився в лабіринті довгих тунелів і таємних кімнат. Це, безумовно, одне з найстрашніших покинутих місць, які я досліджував!".

Пробираючись крізь зарослі гілок і рослин, він спустився сходами донизу, не маючи змоги розгледіти без ліхтаря, що там внизу. Описавши це як "моторошне", він дістався нижньої частини сходів і опинився в темряві.

Залишившись наодинці в непроглядній темряві тунелю, він використав ліхтар, щоб спуститися ще глибше під землю, і, обійшовши навколо, дослідник знайшов відчинені сталеві двері, які вели до ще одних сходів, що спускалися ще нижче під поверхню. Дійшовши до дна, він повернув камеру, щоб показати, що бачить: по всіх стінах тунелю були сліди, схожі на сліди ніг.

Досліджуючи далі, він виявив, що умови в тунелі погіршуються, оскільки він веде до інших порожніх кімнат.

Джош зізнався: "Я все ще не мав уявлення, що це за місце, тому пішов шукати якісь підказки".

Знайшовши і відчинивши зелені двері, він знайшов ще одну заболочену ділянку з іржавим предметом, який не можна було точно визначити. Йдучи далі, він "нарешті знайшов щось", що впізнав, зазначивши, що "це, безумовно, були туалети", завдяки білій плитці.

Дійшовши до кінця тунелю, зазначивши, що йому, мабуть, слід повернутися на поверхню, оскільки він залишив свою сумку, творець контенту відчув легку паніку, оскільки йому здалося, що він щось почув. В кінці тунелю було декілька кімнат, при цьому він сказав, що двері мали такий вигляд, ніби їх "підірвали", хоча в кімнаті була порожня книжкова шафа.

Дослідник знайшов ще одні сходи, які вели назад до цивілізації, і зазначив: "Я досі не маю уявлення, що це могло бути, але що б це не було, вони хотіли зберегти це в таємниці".

Один користувач попередив у коментарях: "Будьте обережні з мертвим повітрям!!!". А інший додав: "Я не розумію, навіщо тобі йти одному? Це (надзвичайно) небезпечний вчинок". Третій погодився, сказавши: "Перше правило, коли ви йдете в таке місце: ніколи не ходити туди наодинці. Ніколи не знаєш, що на тебе може чекати...".

Нагадаємо, чоловік нажаханий знахідкою у печері під будинком, яким володів понад 50 років. Ютубери дослідили ще одну небезпечну печеру.

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