Чоловік знайшов різдвяний подарунок, який мав отримати ще 1978 року: що там було – фото

Різдво запізнилося на 46 років для чоловіка з Іллінойсу, США, який робив ремонт у будинку свого дитинства, коли знайшов подарунок, що впав за стіною ще 1978 року.

Про це повідомляє People.

53-річний Тім Кінг розповів, що ремонтував ванну кімнату в будинку своїх батьків, коли знайшов щось за стіною.

"Ми винесли аптечку перед тим, як обклеїти стіну гіпсокартоном, і я подумав: "Краще я просто загляну туди, щоб переконатися, що там нічого немає. А потім там було це!" – поділився він.

Кінг знайшов загорнутий різдвяний подарунок, який він мав відкрити на Різдво 1978 року. Він сказав, що його батьки зазвичай ховали подарунки на горищі будинку, і цей подарунок, мабуть, впав у підпілля так, що ніхто не помітив.

Різдвяний подарунок / Фото: instagram.com/tking_cs

Тім відкрив подарунок перед батьками, виявивши набір вінтажних іграшкових літачків.

"У мене є сестра, і моя мама завжди була дуже прискіпливою до того, щоб дарувати нам однакову кількість подарунків. Тому ми жартували, що я був обділений одним подарунком протягом 46 років", - додав він.

Різдвяний подарунок / Фото: instagram.com/tking_cs

Нагадаємо, пара вперше побачила свої весільні світлини через 56 років. Тоді закохані не змогли оплатити послуги фотографа.

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