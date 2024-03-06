Дайвер з Іллінойсу, США, розповів про цінні знахідки на дні озера.

Про це пише Shaw Local.

Дарік Лангос, аквалангіст з Порт-Баррінгтона, заробляє на життя, використовуючи свій металодетектор для пошуку втрачених предметів з води в Чейн О'Лейкс, Індіана.

Так, під час своїх занурень він знайшов близько 200 розумних годинників Apple Watch, а також смартфони, каблучки, прикраси та окуляри.

Чоловік знайшов сотні цінних речей і прикрас на дні озера / Фото: Scuba Bear Diving Recovery Service / Facebook

Лангос сказав, що майже до всіх годинників прикріплені оригінальні ремінці, тому він попередив власників: "Не плавайте з оригінальними ремінцями для годинника".

Чоловік зберігає все, що знаходить у воді, сподіваючись повернути речі власникам.

"Я нічого не продав, зокрема каблучку Cartier з білого золота", - сказав він.

Нагадаємо, мама програла справу про інвалідність на понад 760 000 євро через "компромат усіх часів". Вона стверджувала, що не могла працювати понад п'ять років через постійний біль у спині та шиї.

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