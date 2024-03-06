Чоловік знайшов сотні цінних речей і прикрас на дні озера – фото

Він намагається знайти власників коштовностей.
Дайвер з Іллінойсу, США, розповів про цінні знахідки на дні озера.
Про це пише Shaw Local.
Дарік Лангос, аквалангіст з Порт-Баррінгтона, заробляє на життя, використовуючи свій металодетектор для пошуку втрачених предметів з води в Чейн О'Лейкс, Індіана.
Так, під час своїх занурень він знайшов близько 200 розумних годинників Apple Watch, а також смартфони, каблучки, прикраси та окуляри.
Лангос сказав, що майже до всіх годинників прикріплені оригінальні ремінці, тому він попередив власників: "Не плавайте з оригінальними ремінцями для годинника".
Чоловік зберігає все, що знаходить у воді, сподіваючись повернути речі власникам.
"Я нічого не продав, зокрема каблучку Cartier з білого золота", - сказав він.
Нагадаємо, мама програла справу про інвалідність на понад 760 000 євро через "компромат усіх часів". Вона стверджувала, що не могла працювати понад п'ять років через постійний біль у спині та шиї.
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