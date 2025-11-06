Чоловік знайшов під закинутим будинком ядерний бункер часів Холодної війни (фото)

Ядерна загроза / © ТСН.ua

У невеликому польському містечку місцевий житель випадково натрапив на сенсаційну знахідку. Під покинутим сімейним будинком він виявив вхід до ядерного бункера, який зберігся ще від радянських часів.

Про це написав сталкер у Reddit.

Чоловік, досліджуючи старий будинок, спустився до підвалу, де помітив масивні металеві двері. Вони вели до таємного проходу, за яким і розташовувався справжній підземний бункер.

Знайдений бункер / © Reddit

За словами автора допису, сховище збудували 1970 року. Всередині досі залишилися радянські протигази, металеві фляги, аптечки, сумки для спорядження і фільтри для води.

«Усе має такий вигляд, ніби люди просто вийшли звідси одного дня і більше не повернулися», — розповів чоловік.

Дослідники припускають, що цей бункер могли використовувати як військове сховище або тренувальну базу під час Холодної війни.

Знайдений бункер / © Reddit

Над сховищем стоїть старий сімейний дім, який також добре зберігся. У кімнатах залишилися меблі, книги, предмети побуту 1970–1980-х років.

«Це місце, де історія буквально застигла в повітрі», — написав дослідник у своєму дописі.

Фото покинутого бункера викликали активне обговорення у Reddit.

Користувачі писали:

«Не очікував побачити такий бункер»

«Має вигляд ідеального місця, щоб сховатися від усього світу»

«Шкода, що його покинули — можна було б зробити музей або укриття»

Нагадаємо, в Німеччині почали продавати компактні домашні бункери площею 16 кв. м, виготовлені зі сталевого бетону. Вони оснащені всім необхідним для автономного проживання протягом тижня, витримують удари дронів і ракет, а в разі встановлення під землею можуть захистити від наслідків ядерного вибуху. Вартість такого укриття варіюється від 50 до 150 тисяч євро.