Чоловік знайшов у кролячій норі листи, яким майже 50 років - фото

У Великій Британії працівник комунальної служби знайшов у кролячій норі три листи, яким понад 40 років.

Про це пише BBC.

Шон Кеннеді, газовий інженер, перебував на робочому місці в Гейлсі, Норфолк, коли виявив знахідку. Усі листи були надіслані "міс Джейн" до Йорка і датовані 1976 та 1982 роками.

Кроляча нора / Фото: BBC

"Я знаходив дивні кумедні речі, але більшість із них — нісенітниця. Але це мене спантеличило. Я побачив один з написаних від руки листів зверху і подумав: "Це дивно". Я дістав його, а під ним було ще два. Нічого скандального не було, звичайні листи", - пригадав він.

Чоловік знайшов листи у кролячій норі / Фото: BBC

Кеннеді сказав, що на листах не було жодних ознак ушкодження кроликом або іншою твариною, що навело його на думку, що їх поклав чоловік. Він сказав, що не знає, чому листи були заховані.

Чоловік не зміг розібрати ім'я відправника, але розповсюдив фотографії листів у соціальних мережах, сподіваючись знайти автора, одержувача або членів сім'ї. Хоча він висловив сумніви, що адресант і адресат можуть досі проживати за вказаними адресами.

"Це загадка, яка наразі не розкрита", - додав він.

Нагадаємо, у Норвегії турист випадково знайшов піктограми бронзової доби. Завдяки своєму телефонові він виявив зображення човна з веслярами, тварини та декількох людських фігур.

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