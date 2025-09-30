Чоловік знайшов у кишені те, що зробило його мільйонером: що це було

Мільйонер / © Freepik

Незвичайна історія сталася з чоловіком із району Франкфурта: він виграв у лотерею 15,3 мільйона євро (близько 18 мільйонів доларів), але не знав про це протягом шести місяців.

Про це пише France24.

Переможець, ім’я якого не розголошується, купив щасливий квиток у березні, але потім забув про нього. Усе літо він не підозрював про свій багатомільйонний виграш, попри те, що компанія Lotto Hessen активно проводила кампанію з пошуку переможця. Усе змінилося, коли в Німеччині похолодало. Чоловік дістав своє пальто, яке не носив із весни, і знайшов складений квиток у внутрішній кишені.

«Лише на вихідних я знову знайшов квиток, складений у внутрішній кишені мого піджака. Коли я перевірив цифри на телефоні та побачив суму виграшу, я був повністю шокований — на щастя, я сидів, інакше б мої коліна підкосилися», — розповів переможець.

Що цікаво, чоловік навіть чув про пошуки невідомого переможця по радіо.

«Я почув про це тоді й подумав: 'Яким же можна бути дурнем, щоб не забрати це? Мені ніколи не спадало на думку, що я можу бути тією людиною, яку вони шукають», — сказав він.

Першою запланованою покупкою на виграні мільйони став новий диван для вітальні. Крім того, чоловік та його дружина планують використати більшу частину коштів для забезпечення майбутнього своїх дітей. Вони також пообіцяли одне одному нікому не розповідати про свою перемогу.

