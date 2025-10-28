Чоловік знайшов у лісі «цілющі» джерела, яких немає у Google Maps (відео)

Джерело (ілюстративне) / © Freepik

Британський ентузіаст історії Кріс Ґледгілл (Chris Gledhill) вирушив до сільської місцевості Оксфордширу, щоб розгадати таємницю двох незвичних відміток на старовинній карті середини XIX століття. Його подорож призвела до несподіваного відкриття — забутих місць, пов’язаних із давніми цілющими ритуалами.

Про це він розповів у ТікТок.

Кріса заінтригували дві позначки на карті Ordnance Survey 1850-х років, яких немає на сучасних цифрових мапах: «Spring» (Джерело) і «Physic Well» (Лікувальний колодязь).

«Я люблю дивитися на старі карти. На них позначено стільки цікавих історичних речей, яких немає на сучасних Google чи Apple Maps», — пояснив Кріс.

Його пошуки розпочалися серед старовинних котеджів XIV–XV століть і привели на стежку в лісі. Кріс пояснив, що слово «physic» у давньоанглійській мові означає «ліки» або «цілюще». Він припустив, що ці місця могли бути «стародавніми язичницькими священними місцями, яким близько 2000 років або навіть більше».

«Physic Well» — перша знахідка виявилася природною водоймою зі штучною кам’яною обробкою, схожою на ванну. Вода надходила з підземного джерела, завдяки чому місце «ніколи не пересихало». Як символічне «підношення», Кріс кинув у воду монету. «Spring» — друге місце вразило мандрівника найбільше. Замість очікуваної «діри в землі», він знайшов велике кам’яне заглиблення зі збереженими сходами, що ведуть униз до того, що колись було басейном із джерельною водою.

Кріс також виявив дивний камінь із видовбаною чашоподібною формою та зливами, припустивши, що тут могла бути ванна з лікувальними або цілющими водами.

«Протягом понад 2000 років люди спускалися цими сходами, щоб купатися у священних водах джерела — можливо, сподіваючись на зцілення або плодючість», — підсумував дослідник.

У коментарях під відео користувачі TikTok висловлювали захоплення знахідкою та питали, чи можливо відновити стародавні джерела. Багато хто дивувався, що такі незвичайні та історично цінні локації досі залишаються забутими на сучасних мапах.

