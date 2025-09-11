Чоловік знайшов у секондгенді справжній скарб для колекціонерів (фото)

Ручки Montblanc / © Reddit

Шопінг у секондгенді — це справжня лотерея. Ніколи не знаєш, що знайдеш і за яку ціну. Однак для одного чоловіка, який колекціонує ручки, така удача усміхнулася по-справжньому. Він придбав дві ручки в магазині вживаних речей і, як виявилося, це були вироби всесвітньо відомого бренду Montblanc, вартість яких на офіційному сайті може сягати 480 фунтів стерлінгів.

Про це пише Мirror.

Чоловік розповів на Reddit, що в секондгенді він звернув увагу на коробочки, які на вигляд були, як Montblanc. «Я ризикнув», — написав він, вирішивши, що втрата 60 доларів не буде великою, адже він «програвав у казино гіршими способами». Коли він прийшов додому, то детально оглянув ручки і з подивом зрозумів, що вони справжні. За його словами, це були абсолютно нові Montblanc Meisterstuck 145 Classique Platinum з пір’ям F.

© reddit

Колекціонер помітив кілька ознак, які вказували на автентичність ручок:

Серійні номери: унікальні, але близькі один до одного.

Гравіювання на пері: чітке та гладке, нанесене не фарбою.

Смола: якщо посвітити на корпус яскравим світлом, він набуває насиченого темно-червоного відтінку, що є фірмовою ознакою Montblanc.

Публікація на Reddit швидко стала популярною, зібравши тисячі вподобань та сотні коментарів. Один з користувачів, який зазначив, що він отримав дві ручки «за копійки», назвав це «справжньою знахідкою».

Нагадаємо, американець на ім’я Девід купив у місцевому секондгенді піджак і знайшов у кишені 700 доларів готівкою.

Популярність секондгенду зростає, але покупці можуть наражатися на небезпеку. Вживаний одяг може залишатися зараженим патогенами, які виживають на тканинах місяцями.

Секондгенди вже давно стали справжнім скарбом для тих, хто цінує стиль, індивідуальність та усвідомлене споживання. Тут можна знайти вінтажні бренди, дизайнерські перлини та унікальні речі, які додадуть характеру вашому гардеробу.