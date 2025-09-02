Чоловік косив газон, а знайшов артефакт з вагою авто: який вигляд має (відео)

Брендан Дудас / © people.com

Брендан Дудас, вчитель з Індіанаполіса, зіткнувся з несподіваною проблемою під час косіння газону — великий камінь, що стирчав із землі. Боячись пошкодити газонокосарку, він вирішив викопати валун, навіть не уявляючи, наскільки грандіозним виявиться ця ідея.

Про це пише People.

Під час літніх канікул, маючи багато вільного часу, Брендан надихнувся відео з TikTok, де блогер легко викопував каміння зі свого подвір’я. Спочатку він думав, що його знахідка не буде надто великою. Проте швидко зрозумів, що помилявся. Копання навколо валуна перетворилося на справжній квест.

Весь процес Брендан документував у TikTok, де отримував поради від підписників. Зрештою, він дійшов висновку, що самостійно впоратися не вдасться. Після консультації з крановою компанією вони визначили, що валун важить понад 4,5 тонни і, ймовірно, є спадщиною останнього льодовикового періоду.

Викопаний камінь став центральним елементом ландшафтного дизайну на подвір’ї Дудаса. Він облагородив місце навколо нього, додавши рослини, мульчу та освітлення. Цей «проєкт» став каталізатором для подальших змін у догляді за будинком і навіть надихнув сусідів упорядкувати свої подвір’я.

За словами Брендана, його мета — «поширити енергію» покращень по всьому району, щоб кожен відчував мотивацію до змін. Хоча Дудас не планує шукати інші валуни, він продовжує доглядати за тим, який знайшов.

